Вірастюк виграв довибори в Раду - Центрвиборчком

Василь Вірастюк / УНІАН

На довиборах до Верховної Ради по округу №87 в Івано-Франківській області (з центром у місті Надвірна) переміг кандидат від президентської партії Слуга народу Василь Вірастюк. Офіційні результати опублікували представники пресслужби Центральної виборчої комісії.

Результати виборів такі:

кандидат Василь Вірастюк від Партії Слуга народу отримав найбільшу кількість голосів виборців (31,25%, 15 076 голосів),

Олександр Шевченко від партії За майбутнє (29,69%, 14 327 голосів),

Руслан Кошулинський від партії Всеукраїнське об'єднання Свобода (28,86%, 13 927 голосів).

Як повідомляють в ЦВК, закінчена оброблена 100% протоколів.

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