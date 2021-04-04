Вірастюк виграв довибори в Раду - Центрвиборчком

Закінчений (який тривав цілий тиждень) підрахунок голосів на довиборах до Верховної Ради IX скликання в окрузі під номером 87 в Івано-Франківській області.
На довиборах до Верховної Ради по округу №87 в Івано-Франківській області (з центром у місті Надвірна) переміг кандидат від президентської партії Слуга народу Василь Вірастюк. Офіційні результати опублікували представники пресслужби Центральної виборчої комісії.
Результати виборів такі:
- кандидат Василь Вірастюк від Партії Слуга народу отримав найбільшу кількість голосів виборців (31,25%, 15 076 голосів),
- Олександр Шевченко від партії За майбутнє (29,69%, 14 327 голосів),
- Руслан Кошулинський від партії Всеукраїнське об'єднання Свобода (28,86%, 13 927 голосів).
Як повідомляють в ЦВК, закінчена оброблена 100% протоколів.
читайте такожШевченко показав відео, яке свідчить про підтасовування на виборах на користь Вірастюка
Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- У неділю, 28 березня, в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори до Верховної Ради.
- Після завершення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів.
- Комісія обрала нових голову і трьох членів. На шести виборчих дільницях в окрузі № 87 зафіксували порушення голосування.
- Сам Вірастюк говорив, що отримав персональну пропозицію від президента України Володимира Зеленського балотуватися в нардепи. І додав, що бачить політику як "брудну і нечесну галузь", але йде в Раду з чітким планом дій.
Автор: Дмитро Відоменко