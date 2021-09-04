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Вірусне навантаження у Дельта-штаму коронавірусу в 1000 разів більше - Голубовська

4 вересня 2021, 08:34

Провідний інфекціоніст МОЗ розповіла про небезпеку індійського COVID-штаму. Людям з груп ризику потрібно бути під наглядом лікаря з самого початку хвороби.

коронавірус
Дельта-штам характеризується високим вірусним навантаженням / Фото Reuters

Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська розповіла, що вірусне навантаження у індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта, в 1000 разів більше, ніж у інших штамів.

Медик пояснила, як протікає коронавірусна хвороба та які існують стадії, передає Obozrevatel.

Перша стадія COVID-19 - вірусна, вона триває близько тижня. Її прояви залежать від вірусного навантаження та індивідуальних особливостей. За словами Голубовської, чим більше доза вірусу, тим яскравіші симптоми у людини. Може проявлятися висока температура тіла, сильна інтоксикація тощо.

Під час імунної стадії коронавірусної хвороби можливе ураження легенів. Його викликає цитокіновий шторм - це агресивна імунна реакція організму на вірусну інфекцію та лікарські препарати, що тягне за собою системне запалення і порушення правильної роботи імунітету. При цитокіновому штормі в організмі порушується функція згортання крові, виробляється надмірна кількість медіаторів запалення, а також осередків руйнування власних клітин і тканин.

Лікар оцінює стан за дебютом захворювання, динаміці клінічних проявів і сукупності симптомів, пояснила Голубовська. У таких хворих прогноз хвороби багато в чому залежить від своєчасної госпіталізації, коли можна проводити адекватне лікування під лабораторним моніторингом.

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Інфекціоніст попередила, що вірус дуже швидко розмножується, а також ефективно захищається від агресивного навколишнього середовища. Тому людям з групи ризику рекомендується перебувати під наглядом лікаря з самого початку коронавірусної хвороби.

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Як повідомляв Главред, лікар-анестезіолог однієї з ізраїльських компаній Борис Бриль заявив, що вакцини проти коронавірусу на основі інактивованого вірусу, зокрема і китайський препарат CoronaVac виробництва компанії SinoVac, можуть виявитися найефективнішими проти нових штамів, зокрема Дельта-штаму.

У свою чергу, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna.

Ольга Голубовська

Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Автор більше 200 наукових робіт.

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