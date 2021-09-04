Вірусне навантаження у Дельта-штаму коронавірусу в 1000 разів більше - Голубовська

Дельта-штам характеризується високим вірусним навантаженням / Фото Reuters

Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська розповіла, що вірусне навантаження у індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта, в 1000 разів більше, ніж у інших штамів.

Медик пояснила, як протікає коронавірусна хвороба та які існують стадії, передає Obozrevatel.

Перша стадія COVID-19 - вірусна, вона триває близько тижня. Її прояви залежать від вірусного навантаження та індивідуальних особливостей. За словами Голубовської, чим більше доза вірусу, тим яскравіші симптоми у людини. Може проявлятися висока температура тіла, сильна інтоксикація тощо.

Під час імунної стадії коронавірусної хвороби можливе ураження легенів. Його викликає цитокіновий шторм - це агресивна імунна реакція організму на вірусну інфекцію та лікарські препарати, що тягне за собою системне запалення і порушення правильної роботи імунітету. При цитокіновому штормі в організмі порушується функція згортання крові, виробляється надмірна кількість медіаторів запалення, а також осередків руйнування власних клітин і тканин.

Лікар оцінює стан за дебютом захворювання, динаміці клінічних проявів і сукупності симптомів, пояснила Голубовська. У таких хворих прогноз хвороби багато в чому залежить від своєчасної госпіталізації, коли можна проводити адекватне лікування під лабораторним моніторингом.

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Інфекціоніст попередила, що вірус дуже швидко розмножується, а також ефективно захищається від агресивного навколишнього середовища. Тому людям з групи ризику рекомендується перебувати під наглядом лікаря з самого початку коронавірусної хвороби.

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Як повідомляв Главред, лікар-анестезіолог однієї з ізраїльських компаній Борис Бриль заявив, що вакцини проти коронавірусу на основі інактивованого вірусу, зокрема і китайський препарат CoronaVac виробництва компанії SinoVac, можуть виявитися найефективнішими проти нових штамів, зокрема Дельта-штаму.

У свою чергу, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna.