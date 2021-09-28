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Висіла й дригала ногами: у Житомирі коп врятував жінку, яка мало не стрибнула з балкона на 12 поверсі

28 вересня 2021, 11:36

Повз будинок йшов капітан поліції Денис Белявський. Він був у відпустці та гуляв разом зі своєю сім'єю. Чоловік одразу ж кинувся в під'їзд і врятував жінку.

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Жінка передумала стрибати, але залізти всередину не змогла / скріншот

В Житомирі капітан поліції врятував 38-річну жінку, яка вирішила вкоротити собі віку та стрибнути з балкона квартири на 12-му поверсі.

Жінка перелізла через поруччя балкона, але потім передумала стрибати, але залізти назад вже не змогла, передає ТСН.

"Нічого не кричала, лише дригала ногами, трималася", — розповідає очевидець Лариса Яковлєва.

Ще одна сусідка Олена Сікан розповіла, що жінку хотіли врятувати за допомогою мотузки зі зв'язаного простирадла, але розуміли, що можуть її не втримати.

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Очевидці інциденту викликали допомогу. Саме в цей момент повз будинок йшов капітан поліції - він був у відпустці та гуляв разом зі своєю сім'єю.

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Денис Білявський кинувся рятувати жещину / скріншот

34-річний чоловік одразу ж кинувся в під'їзд, знайшов потрібну квартиру, вибив двері та врятував жінку.

"Балкони, сливи, воно все крихке, але коли я її почав тримати, то вона мене сильно схопила", — розповів Денис Белявський.

Постраждалу забрала швидка.

Як повідомляв Главред, у Києві 17-річна дівчина намагалася вчинити суїцид і стрибнути з балкона на 25-му поверсі. Патрульний, який прибув на виклик, зумів врятувати її буквально в останній момент. Інцидент стався на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі столиці.

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На Закарпатті 19-річна дівчина скоїла суїцид - вона зістрибнула з даху 9-поверхового будинку та загинула на місці.

Трагедія сталася 18 серпня в мікрорайоні Росвигово. За кілька годин до самогубства українка запитувала у колишньої одногрупниці, де в місті можна знайти відкритий дах.

Відомо, що дівчина залишила передсмертну записку, а її останнє повідомлення в соцмережі Instagram – вірш про нещасливе кохання.

viber
поліція новости Житомира самогубство
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