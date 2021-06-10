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"Вітя, де гроші?": суд стягнув з Медведчука майже 300 тисяч на користь видавництва книги про Стуса

10 червня 2021, 16:18
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Віктору Медведчуку доведеться виплатити величезну суму грошей видавництву Віват.

Справа Василя Стуса
Справа Василя Стуса / УНІАН

Київський апеляційний суд постановив стягнути з лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука близько 300 тисяч гривень на користь харківського видавництва Віват, яке видавало книгу Справа Василя Стуса.

Ініціатором судового процесу став сам Медведчук. Він судився з автором книги Вахтангом Кіпіані.

Згідно з рішенням суду, колишній адвокат поета і дисидента Василя Стуса Віктор Медведчук повинен компенсувати близько 300 тисяч гривень видавництву Vivat — це витрати на судовий процес.

"Можна вічно дивитися на три речі - як співають птахи, як тече Дніпро і... як Медведчук програє суди. Апеляційний суд вирішив, що колишній адвокат поета і дисидента Василя Стуса повинен компенсувати близько 300 тисяч гривень видавництву Vivat витрат на судовий процес, ініційований ним самим. Раніше Апеляційний суд постановив закрити справу і повернути мені 780 гривень судового збору. Вітя, де гроші?", - пише на своїй сторінці в Facebook Кіпіані.

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Повідомляється, що додаткова постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у Верховному суді протягом 30 днів.

читайте такожСуд зняв бан з книги про Стуса і зобов'язав Медведчука заплатити автору

Справа Василя Стуса - про що раніше повідомляв Главред:

Нагадаємо, Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов голови політради партії Опозиційна платформа - За життя, кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука до журналіста та історика Вахтанга Кіпіані і заборонив поширювати тираж книги справа Василя Стуса без дозволу політика.

У 2018 році суспільний резонанс викликав той факт, що зі знімального графіка художнього фільму " Стус" виключили сцену суду над поетом, на якому захисником виступав Віктор Медведчук.

Пізніше творці фільму заявили, що у художній фільм про українського дисидента Василя Стуса, загиблому в радянській в'язниці, додадуть сцену з його адвокатом, політиком Віктором Медведчуком.

Віктор Медведчук Василь Стус Вахтанг Кіпіані
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