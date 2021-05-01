Візит Блінкена в Україну: Держдеп анонсував питання постачання зброї Києву

Ентоні Блінкен / Reuters

Питання постачання американської зброї Україні стане однією з тем візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, заявив помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Філіп Рікер.

"У тому, що стосується нашої допомоги у сфері безпеки, то, як ви знаєте, ми вже постачали Україні як летальну, так і нелетальну зброю. І, наскільки я знаю, Конгрес виділив $408 млн на 2021 фінансовий рік для надання допомоги Україні у сфері безпеки. Я впевнений, що ця тема буде порушена", - йдеться в розшифровці на сайті Держдепу.

Говорячи про кадрові перестановки в НАК Нафтогаз України, Рікер підкреслив, що питання, що стосуються боротьби з корупцією, відносяться до широкого порядку взаємодії з Україною.

За його словами, у зв'язку з ситуацією в НАК США нагадували про необхідність поваги до корпоративного управління в енергетичному секторі України.

"І ми разом – для чого ми використовуємо ці зустрічі - розглядали області, де ми можемо звернути увагу на проблеми, але також і на те, що, на нашу думку, йде добре, і почути від української сторони про їхні плани і про те, де ми можемо допомогти через наші програми допомоги, через наші поради. І це те, що ми будемо продовжувати робити. Ми, безумовно, як я вже говорив раніше, [в ході поїздки до Києва] підкреслимо заклик до українських лідерів поважати прозору практику корпоративного управління в плані управління, особливо державними підприємствами. І це, звичайно, відноситься і до енергетичного сектору", - додав Рікер.

читайте такожБлінкен підтвердив свій візит до Києва і назвав терміни приїзду

Візит Блінкена в Україну: