Візит Блінкена в Україну: держсекретар США зробив перші заяви

Ентоні Блінкен і Дмитро Кулеба провели зустріч у Києві / Фото twitter.com/DmytroKuleba/status

У четвер, 6 травня, в Києві відбулася зустріч глави Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби і державного секретаря США Ентоні Блінкена, який минулої ночі прибув в Україну.

Глава українського МЗС прокоментував зустріч з Блінкеном, зазначивши, що "зміцнення взаємодії України та США як демократичних союзників у Центральній Європі та Чорному морі - це внесок у безпеку і успіх наших держав і всього євроатлантичного простору". Про це Кулеба написав у Twitter.

У свою чергу, Блінкен зазначив, що сьогодні в Україні він представляє президента Байдена, і Штати хочуть підтвердити сильне партнерство між обома країнами.

"Ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. І хочемо засвідчити нашу прихильність роботі з вами, поки ви зміцнюєте вашу власну демократію, розвиваєте інститути і боретеся з корупцією", - заявив Блінкен.

Зазначимо, держсекретар США перед зустріччю з главою МЗС провів коротку зустріч з депутатами Верховної Ради. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів телеграм-каналу PavlovskyNews, що Блінкен запевнив, що США є стратегічним союзником України у сфері безпеки та побудови демократичних інституцій.

Крім того, Блінкен розповів, що на недавньому саміті G7 і на зустрічі країн НАТО питання підтримки України було основним.

"На зустрічі всі фракції висловлювали єдину позицію в питаннях безпеки. Також прозвучало прохання призначити спецпредставника по Україні та призначити Крістину Квін послом на постійній основі", - розповів Арахамія.

В цілому, за його словами, зустріч пройшла успішно.

Довідка.Ентоні Блінкен обійняв посаду держсекретаря США в кінці січня 2021 року, після того, як демократ Джозеф Байден офіційно став 46-м американським президентом.