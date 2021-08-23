Візит Меркель до Києва: чи погіршаться відносини із Німеччиною та яка доля ПП-2

Експерт оцінив візит Меркель в Україну / Getty

Візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва підтвердив те, що вона продовжує цікавитися і з турботою ставитися до України, заявив старший експерт програми європейських, регіональних і російських досліджень Українського інституту майбутнього, співробітник Стокгольмського Центру східноєвропейських студій Умланд Андреас у коментарі для Главреда.

Також експерт вважає, що Меркель постарається передати українське портфоліо наступному канцлеру, так як в Німеччині Україна залишається важливою темою зовнішньої політики.

"Не думаю, що в майбутньому Україну чекатиме погіршення відносин з Берліном, багато в чому через вже існуючі больові точки - перш за все, газопроводи Північний потік – 1 і Північний потік-2. Ця проблема існує вже більш ніж 15 років. У всякому разі, з німецької сторони передумов для цього немає, хоча тертя між Києвом і Берліном залишаються", - зазначив Умланд Андреас.

У той же час він вважає, що Україна зі свого боку також навряд чи піде на погіршення відносин, тому наразі розмови про можливий розлад виглядають як спекуляція.

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"Навіть у випадку, якби новим канцлером став соціал-демократ, позиції яких зараз помітно покращилися в соцопитуваннях, навряд чи це може стати причиною кардинальної зміни німецької зовнішньої політики і, вже тим більше, для істотного погіршення відносин між Україною і Німеччиною", - зазначив експерт.

Крім цього Умланд Андреас вказав на те, що багато чого залежатиме від того, чи вдасться запустити в експлуатацію Північний потік-2 чи ні. Якщо це станется - то якою буде компенсація і ті додаткові заходи, які передбачені угодою між Меркель і Байденом щодо ПП-2.

"Особисто я сумніваюся, що запуск в експлуатацію відбудеться скоро, оскільки є ціла низка політичних і юридичних питань. Тому що в США, куди незабаром планує відправитися український президент, у свою чергу, ситуація різношерста – зокрема, в американському парламенті, в тому числі, і в Демократичній партії є багато критиків спільної декларації Байдена і Меркель щодо СП-2, які виступають за реалізацію як раніше схвалених, так і введення нових санкцій проти газопроводу", - сказав екперт-міжнародник.

"Тому майбутній візит Зеленського до Вашингтона в даному випадку куди більш цікавим, ніж візит Меркель до Києва. Адже в ньому спочатку не було великого простору для компромісів або нових рішень", - підсумував Умланд Андреас.

Візит Меркель до Києва

Раніше Главред писав про те, що в неділю, 22 серпня, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель прибула з візитом в Україну.

Вона провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава держави привітав гостю на ганку палацу. Відбулося представлення делегацій.

"Після переговорів Зеленського і Меркель у форматі тет-а-тет передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації і продовження переговорів у розширеному форматі", - сказано в повідомленні пресслужби.