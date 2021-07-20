Візит Зеленського до Грузії: в ОП осоромилися дипломатичним ляпом

Володимир Зеленський на лінії окупації з Абхазією / president.gov.ua

Прес-служба президента України Володимира Зеленського опублікувала неоднозначне повідомлення, інформуючи про візит президента Володимира Зеленського до Грузії.

В новині про візит Зеленського на лінію розмежування з невизнаною Абхазією, фактично була визнана її "незалежність".

На сайті глави держави написали, що Зеленський відвідав "кордон" (англійською - border) Абхазії.

Звернемо увагу, що ввечері помилку виправили, замість "кордону" написали про лінію окупації з Абхазією.

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров повідомив Детектор медіа, що новина на сайті глави держави, яким фактично визнали "незалежність" окупованого Росією грузинського регіону Абхазія, жодним чином не вплинула на відносини між Україною та Грузією.

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"Президент в рамках візиту був на адміністративному кордоні з окупованим регіоном. І там на місці, і пізніше під час переговорів з президентом і прем'єром Грузії Зеленський називав речі своїми іменами. Грузинська сторона прекрасно знає нашу позицію щодо окупованої Абхазії, тому на відносини країн це ніяк не вплинуло", - сказав він.

Никифоров зазначив, що помилку швидко помітили і виправили.

"Візит був одноденний і перенасичений подіями. Новина написана "на колінах", зокрема, і під час польоту в задушливому хиткому вертольоті. Звідси і прикра помилка. Давайте не будемо такими категоричними і не будемо перебільшувати проблему. Неточність на сайті - ніяк не тягне на визнання Абхазії", - пояснив він.

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Звернемо увагу, що один з керівників окупаційної адміністрації Абхазії Кан Танія вже встиг подякувати Зеленському за фактичне визнання самопроголошеної республіки.

"Хочеться подякувати президенту України за фактичне визнання Абхазії. По-перше, в заголовку на сайті президента України не пишуть про названу грузинською владою "адміністративну лінію", а називають речі своїми іменами - тобто кордон з Абхазією. По-друге, в. Зеленський зробив наступну заяву:"в Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян". Ключове слово - громадян. Нагадаю, громадянин-особа, що належить до постійного населення даної держави, користується всіма правами, забезпеченими Конституцією, і виконує всі встановлені Конституцією обов'язки", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, раніше колишня прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла про своє "латвійське відрядження", похвалившись новою сукнею.

Зазначимо, що перед цим президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Литви, тому, ймовірно, Мендель переплутала схожі назви балтійських країн – Латвії та Литви.