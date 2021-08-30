Візит Зеленського до США: посол уточнила графік президента України

Зеленський і Байден проведуть зустріч 1 вересня у Вашингтоні / колаж УНІАН

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня та 1 вересня, а після зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом попрямує до Каліфорнії, повідомила у Facebook посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами, українська делегація вийшла на фінішну пряму підготовки "насиченого візиту президента в США".

Вона підкреслила, що план заходів у Вашингтоні розпланований та узгоджений обома сторонами.

"Зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента і першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України та США місць Вашингтона", - Маркарова.

У найближчому майбутньому вона пообіцяла, що повідомить більше подробиць візиту Зеленського у США.

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Зазначимо, раніше стало відомо, що зустріч президентів України та США була перенесена з 31 серпня на 1 вересня. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що перенесення зустрічі пов'язане з ситуацією в Афганістані.

"Ситуація абсолютно прозора і легко з'ясовна. Рішення про зустріч президентів 1 вересня, а не 31 серпня абсолютно протокольне і пояснюється зокрема і тим, що це і останній день евакуаційних процедур з Афганістану", - сказав він.

Тим часом на сайті Білого дому зазначається, що Байден прийме Зеленського в Білому домі. Як йдеться в документі, "візит підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України", а також тісну співпрацю між країнами у сфері енергетичної безпеки. Крім того, підкреслюється, що США підтримують "зусилля президента Зеленського у боротьбі з корупцією" і реалізації реформ.

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