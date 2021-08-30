Візит Зеленського до США: посол уточнила графік президента України

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена у Вашингтоні була перенесена з 31 серпня на 1 вересня.
Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня та 1 вересня, а після зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом попрямує до Каліфорнії, повідомила у Facebook посол України в США Оксана Маркарова.
За її словами, українська делегація вийшла на фінішну пряму підготовки "насиченого візиту президента в США".
Вона підкреслила, що план заходів у Вашингтоні розпланований та узгоджений обома сторонами.
"Зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента і першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України та США місць Вашингтона", - Маркарова.
У найближчому майбутньому вона пообіцяла, що повідомить більше подробиць візиту Зеленського у США.
Зазначимо, раніше стало відомо, що зустріч президентів України та США була перенесена з 31 серпня на 1 вересня. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що перенесення зустрічі пов'язане з ситуацією в Афганістані.
"Ситуація абсолютно прозора і легко з'ясовна. Рішення про зустріч президентів 1 вересня, а не 31 серпня абсолютно протокольне і пояснюється зокрема і тим, що це і останній день евакуаційних процедур з Афганістану", - сказав він.
Тим часом на сайті Білого дому зазначається, що Байден прийме Зеленського в Білому домі. Як йдеться в документі, "візит підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України", а також тісну співпрацю між країнами у сфері енергетичної безпеки. Крім того, підкреслюється, що США підтримують "зусилля президента Зеленського у боротьбі з корупцією" і реалізації реформ.
Переговори Зеленського і Байдена - про що раніше писав Главред:
- Офіційну заяву про запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати з візитом до Вашингтона в Білому домі зробили 21 липня.
- Одними з головних тем переговорів лідерів України і США стануть питання газопроводу Північний потік-2 і проблема врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.
- Очікується, що переговори Зеленського і Байдена можуть пройти на підвищених тонах через невдоволення Києва угодою США та Німеччини щодо Північного потоку-2.
- Зеленський раніше заявляв, що на зустрічі з Байденом у США він має намір попросити американського президента взяти участь у переговорах щодо Донбасу.
- 21 серпня глава МЗС Дмитро Кулеба поговорив телефоном із заступником Державного секретаря США Вікторією Нуланд - сторони обговорили низку питань, зокрема підготовку візиту українського президента до Вашингтона.
- За даними ЗМІ, візит Зеленського в Вашингтон не буде обмежений лише американською столицею. Повідомлялося, що глава держави відвідає Чикаго і Сан-Франциско.