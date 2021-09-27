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Власників "євроблях" чекають божевільні штрафи в листопаді: за відмову платити відберуть майно

27 вересня 2021, 12:56
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Штрафи сягатимуть 170 тисяч гривень, а для тих, хто не здатен сплатити цю суму, чекає арешт рахунків і майна.

Авто евробляхи
Вартість розмитнення авто в Україні становить приблизно 35 тис.грн / УНІАН

Починаючи з 10 листопада в Україні закінчиться період пільгового розмитнення "євроблях". Всіх водіїв і власників нерозмитнених авто почнуть штрафувати на суму до 170 тис.грн.

Для тих власників "євроблях", які не зможуть сплатити штраф, чекає покарання у вигляді арешту рахунків та майна, пише UBR.

Як йдеться в матеріалі, вартість розмитнення авто в Україні становить приблизно 35 тис.грн. Така сума може виявитися непосильною для левової частки власників машин без реєстрації.

Спочатку штраф, а потім суд

Якщо людину на нерозмитненій "євроблясі" поліцейський зупинить після 10 листопада, то спочатку він випише постанову на 8 500 грн (поліцейський штраф). Далі дані будуть направлені на митницю, де згодом і складуть постанову за перевищення терміну ввезення авто – 170 тис.грн.

Отримає його власник "євробляхи" за адресою прописки через пошту. Після чого повинен буде приїхати на митницю і дати пояснення, а далі – суд.

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"Якщо суд винесе відповідне рішення - штраф доведеться заплатити. Заарештують майно людини навіть якщо у нього нічого немає: ні рахунків, ні квартири, виконавча служба знайде, як стягнути ці гроші. У такому випадку громадянин буде все життя жити з боргом при такому виконавчому провадженні", – заявив адвокат Ростислав Кравець.

Уникнути покарання не вдасться

Якщо чинний закон не передбачив розмитнення певних категорій, додає адвокат, їх власники можуть звертатися до суду із заявами про порушення прав, але шансів на виграш він дає вкрай мало.

читайте такожОстанній компроміс: у Раді пролили світло на ситуацію з євробляхами"Я не думаю, що навіть Європейський суд з прав людини встане на бік "євроблях", тому що їх ввезення спочатку було порушенням закону і зловживанням", – пояснив правозахисник.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроект № 4644-д, яким внесла зміни до Митного кодексу. Закон знизив штраф за незаконне перебування авто в Україні зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні.

Також ми повідомляли, що розгальмовувати авто тепер можна через дію: в Україні запрацював онлайн-калькулятор розмитнення авто. Калькулятор розмитнення 2021 (Україна) стане в пригоді всім, хто плутається або просто не хоче вираховувати сам всі податки при розмитненні автомобілів.

Автор: Сергій Кущ
viber
евробляхи новини України
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