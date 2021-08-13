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Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про стан водних ресурсів України": що зміниться

13 серпня 2021, 22:32

Документ пропонує план дій для поліпшення водних ресурсів в Україні.

Зеленський
Зеленський підписав указ про водні ресурси в Україні / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про стан водних ресурсів України". Текст відповідного указу з'явився на офіційному сайті глави держави в п'ятницю, 13 серпня.

Причинами рішення РНБО стали деякі нововведення. Зокрема:

  • високий рівень ризиків для водних об'єктів, обумовлений значним забрудненням і виснаженістю;
  • недолік адаптаційних можливостей водогосподарської галузі до негативних процесів зміни клімату;
  • незадовільний технічний стан, зношеність та недостатня розгалуженість систем централізованого водопостачання та водовідведення;
  • застарілість технологій водопідготовки для забезпечення населення України якісною питною водою.

Документ пропонує план дій для поліпшення водних ресурсів в Україні. Серед них - створення міжвідомчої координаційної ради з питань водних ресурсів України та забезпечення супроводу у ВР проекту закону "Про соціальну програму "Питна вода України".

Також протягом наступних трьох місяців на розгляд парламенту будуть винесені законопроекти про посилення відповідальності за порушення водного законодавства та щодо встановлення рентної плати за спеціальне використання морської води.

Крім того, мова піде про екологічне оздоровлення Дніпра.

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Модернізація систем питного водопостачання буде здійснена коштом міжнародних фінансових організацій. Також кошти шукатимуть у Державному фонді розвитку водного господарства. Планується розширювати джерела його надходжень.

Місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування зобов'язані провести інвентаризацію інженерної інфраструктури зрошувальних систем. А також протягом пів року ОМС повинні встановити станції доочищення питної води на системах централізованого водопостачання. В першу чергу це стосується навчальних і медичних установ.

Контролювати виконання рішення РНБО буде секретар Ради.

Дивіться відео: Екологічна катастрофа в Дніпрі

Нагадаємо, експерти б'ють на сполох через катастрофічний стан якості води в Дніпрі - за словами фахівців, причиною цьому є неякісна робота екологічних організацій. За даними звіту Рахункової палати, у водах Дніпра було знайдено 161 речовину-забруднювач. Фахівці в рамках аудиту річкового басейну Дніпра виявили високий рівень сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів, синтетичного мускусу, важких металів, серед яких цинк, мідь і ртуть.

Також раніше у Мінекології заявили про велику кількість препаратів від коронавірусної інфекції в пробах води з українських річок. Зокрема, в головних річках країни виявили залишки медпрепаратів, які використовуються для лікування COVID-19.

РНБО Володимир Зеленський питна вода річка Дніпро
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