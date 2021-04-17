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Влада Алушти побоюється зриву курортного сезону

17 квітня 2021, 22:28

Огнєва додала, що проблема є, і вона повинна бути зрозуміла всім: і гостям, і жителям, але вона з'ясовна і підконтрольна.

Північно-Кримський канал
В Алушті воду подають по годинах / УНІАН

В Алушті скоротили подачу питної води до п'яти годин на день заради туристів. Голова Адміністрації Алушти Галина Огнєва заявила виданню Підйом, що у влади не було іншого вибору, адже відмовлятися від туристів місто не буде.

"У мене безвихідне становище. Щоб спокійно пройти курортний сезон, ми почнемо ще більш жорстко економити питну воду. Буде подача води п'ять годин у вечірній час. Але ми будемо приймати стільки туристів, скільки до нас приїде. Це наш бюджет, це фінансова складова наших громадян, яким, можливо, буде важкувато, але більшість з них працює в туристичній сфері. Не буде гостей, не буде зарплати. Тому я думаю, що алуштинці з великим розумінням підтримають таку пропозицію", - сказала Огнєва.

Влада міста розраховує протриматися в такому режимі до жовтня.

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Огнєва додала, що "проблема є, і вона повинна бути зрозуміла всім: і гостям, і жителям, але вона з'ясовна і підконтрольна".

"Єдине водосховище, яке забезпечує Алушту водою, – це Ізобільнинське, все інше – джерела і каптажі, його обсяг на даний час становить 3 млн 400 тисяч кубометрів. Минулого року в цей же час було 8 млн", – журиться Огнєва.

Раніше жителям міста включали воду вранці і ввечері: з 5.00 до 10.00 і з 17.00 до 22.00 годин. А у водоканалі Ялти виданню повідомили, що поки не обговорюють введення нових обмежень, проте графік подачі води там теж діє.

"У нас гарантована подача води здійснюється за графіком з 6 ранку до 9 ранку і з 18 до 21 години. Там, де дозволяє дебет місцевих джерел, ми даємо цілодобово. Зараз паводки, і у багатьох в місті вода не відключається. Рішення про посилення поки не ухвалюється".

Водна блокада Криму - про що повідомлялося раніше:

  • 15 березня самопроголошена "влада" анексованого Криму звинуватили Україну у водній блокаді півострова і мають намір в судовому порядку стягнути з Києва від 10 до 20 трильйонів рублів. Це приблизно 136-270 мільярдів доларів США.
  • 25 березня глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна зможе розглядати питання постачання води в анексований Росією Крим тільки в разі виникнення там гуманітарної катастрофи.
  • 27 березня так званий глава комітету кримського парламенту з народної дипломатії і міжнаціональних відносин Юрій Гемпель, коментуючи заяву Кравчука, заявив, що Крим за допомогою федерального центру гідно вирішить проблему з водопостачанням.
  • 28 березня так званий глава кримського парламенту Володимир Константинов заявив, що позов щодо водної блокади Криму буде пред'явлений трьом громадянам України, які виступили її організаторами: Андрію Сенченку, Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву.

Ялта водоснабжение новини Криму
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