Влада Алушти побоюється зриву курортного сезону

В Алушті воду подають по годинах / УНІАН

В Алушті скоротили подачу питної води до п'яти годин на день заради туристів. Голова Адміністрації Алушти Галина Огнєва заявила виданню Підйом, що у влади не було іншого вибору, адже відмовлятися від туристів місто не буде.

"У мене безвихідне становище. Щоб спокійно пройти курортний сезон, ми почнемо ще більш жорстко економити питну воду. Буде подача води п'ять годин у вечірній час. Але ми будемо приймати стільки туристів, скільки до нас приїде. Це наш бюджет, це фінансова складова наших громадян, яким, можливо, буде важкувато, але більшість з них працює в туристичній сфері. Не буде гостей, не буде зарплати. Тому я думаю, що алуштинці з великим розумінням підтримають таку пропозицію", - сказала Огнєва.

Влада міста розраховує протриматися в такому режимі до жовтня.

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Огнєва додала, що "проблема є, і вона повинна бути зрозуміла всім: і гостям, і жителям, але вона з'ясовна і підконтрольна".

"Єдине водосховище, яке забезпечує Алушту водою, – це Ізобільнинське, все інше – джерела і каптажі, його обсяг на даний час становить 3 млн 400 тисяч кубометрів. Минулого року в цей же час було 8 млн", – журиться Огнєва.

Раніше жителям міста включали воду вранці і ввечері: з 5.00 до 10.00 і з 17.00 до 22.00 годин. А у водоканалі Ялти виданню повідомили, що поки не обговорюють введення нових обмежень, проте графік подачі води там теж діє.

"У нас гарантована подача води здійснюється за графіком з 6 ранку до 9 ранку і з 18 до 21 години. Там, де дозволяє дебет місцевих джерел, ми даємо цілодобово. Зараз паводки, і у багатьох в місті вода не відключається. Рішення про посилення поки не ухвалюється".

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