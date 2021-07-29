Влада Києва зізналася, чи вимагатиме гроші за паркування у дворах

Чи будуть волати кошти за паркування у дворах розповіли в КМДА / УНІАН

Влада столиці заявила про те, що поки що у неї немає жодних планів стягувати гроші за паркування у дворах будинків.

Так, за словами начальника Інспекції з паркування Дмитра Рахматулліна, Київська міська державна адміністрація в рамках Комплексної програми щодо упорядкування паркування в місті проведе моніторинг прибудинкових територій на предмет приналежності їх до ОСББ або ЖБК.

"Жителі, чия прибудинкова територія не належить ОСББ або ЖБК, будуть про це поінформовані. Ми запропонуємо їм протягом певного періоду оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ або ЖБК", – зазначив Рахматуллін.

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"Парковку у дворах необхідно впорядковувати так само, як місто робить це на під'їздах до лікарень або біля навчальних закладів. Хаотичне розміщення автомобілів, причому не тільки мешканців будинку, а й працівників сусідніх офісів, заважає проїзду як "швидких" і аварійних служб, так і жителям самих будинків", - зазначив начальник інспекції з паркування.

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"Звичка скрізь паркуватися безкоштовно залишилася, хоча всі ми знаємо, що нічого безкоштовного не існує і кожен квадратний метр столичної землі коштує шалених грошей. Тим більше що сьогодні в більшості таких дворів особливо в центральній частині міста паркуються не лише мешканці, а й працівники сусідніх офісів", - говорить Рахматуллін.

У КМДА планують, що платна парковка з'явиться в тих житлових дворах, чия прибудинкова територія належить місту.

Жителі будуть про це сповіщені і протягом виділеного періоду зможуть вирішити питання з оформленням землі або ж погодитися на розробку платних паркувальних місць.