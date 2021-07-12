Влізли 12 осіб: під Києвом сталася смертельна ДТП, серед жертв – дитина

Смертельна аварія під Києвом / dtp.kiev.ua

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 11 липня в Київській області біля села Ревне. В результаті аварії дві людини загинули, в тому числі дитина. Ще три пасажири постраждали.

Трагедія сталася близько 21:20. Водій Volkswagen Golf, за попередніми даними, перевищив швидкість і не впорався з керуванням, в результаті чого легковик перекинувся на дах, повідомив офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У момент аварії в салоні автомобіля знаходилися дванадцять осіб, у тому числі четверо дітей. В результаті два пасажири загинули, в тому числі семирічна дівчинка, ще три людини доставили в лікарню, двоє з них – діти.

Як розповіли в соцмережах очевидці, рятувальники допомогли тим, хто вижив, вибратися з автомобіля, для цього довелося застосувати спеціальне обладнання. Остаточні причини трагедії з'ясовуватиме слідство.

Як раніше повідомляв Главред, під Києвом на Гостомельській трасі перекинулася маршрутка з пасажирами. В результаті ДТП постраждали 8 пасажирів, у двох діагностували переломи кісток. За словами очевидців, водій згорнув для обгону і зіткнувся з автомобілем Hyundai на зустрічній смузі.

Також Главред розповідав, що скандальний нардеп Юрченко під наркотиками влаштував ДТП у центрі Львова і побив водія.