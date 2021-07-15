"Закохує з першого візиту": Україна отримала офіційний акаунт в Instagram

Фотографії з Instagram України / Колаж 24 каналу

У соціальній мережі Instagram з'явилася офіційна сторінка України. Вона повністю англомовною, щоб охопити якомога більше іноземної аудиторії.

На сторінці @ ukraine.ua відвідувачі та підписники зможуть дізнатися про популярні туристичні місця, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, можливості України та українців.

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що сторінка допоможе у просуванні позитивного іміджу України на міжнародній арені та серед іноземної аудиторії. "Вона уособлює сучасну країну, динамічну та інноваційну, перевершує очікування і закохує з першого погляду або візиту", – зазначили у відомстві.

Що публікують на Instagram-сторінці України

Перші повідомлення на Instagram-сторінці @ukraine.ua з'явилися ще 28 червня. Станом на 15 липня за нею стежать майже 3600 акаунтів. Там вже опублікували ряд фотографій, зокрема:

українських Карпат;

"Паміру" на Буковині;

острова Джарилгач;

столичного Подолу;

інсталяціїз фестивалю Burning Man;

озера в Іршанську на Черкащині;

футбольного поля біля лісу у Вишгороді;

пляжу у Щасливому на Херсонщині;

Чорного моря у Крижанівці в Одеській області.

Що ще говорять У МЗС

У відомстві зазначили, що розвиток офіційної сторінки України в Instagram є частиною стратегічної роботи МЗС з формування позитивного іміджу країни в рамках Стратегії публічної дипломатії, яка цього року вперше була затверджена відомством.

Зараз МЗС і УІ розвивають три офіційні канали комунікації для просування України у світі – сайт України, сторінка в Facebook і сторінка в Instagram.

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