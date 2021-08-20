Замість квітів - корм для тварин: у Хмельницькому гості незвично привітали молодят

Олег і Ольга Баранникови отримали в якості весільних подарунків собачий корм / Громадське

Надзвичайне весілля пройшло в Хмельницькому. Там гості подарували молодятам не квіти, а корм для тварин і таким чином нагодували 250 собак.

Як пише Суспільне, на свято прийшло 85 гостей, кожен з яких приніс велику упаковку собачого корму. Причому про це їх попросили самі молодята.

Після урочистості Олег та Ольга Баранникови передали свої подарунки до Старокостянтинівського притулку для тварин. Крім того, замість весільних фото з квітами у них - фотографії з кормом для тварин.

Чоловік зізнався, що така ідея належить його новоспеченій дружині, проте сам він не був проти. Адже Ольга дуже любить собак. У неї їх цілих три.

"В основному, дивувалися літні люди, перепитували, чи не жарт це. А так, в принципі, немає. Молодь вже розуміє, підтримує", - зазначила Ольга.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада проголосувала за надзвичайно важливий законопроект, що стосується захисту бездомних і диких тварин. Завдяки йому можна буде забути про фото з мавпочкою, адже тепер буде заборонено не тільки знущатися над тваринами, а й використовувати їх для бізнесу.

Очікується, що законопроект Про захист тварин, який дуже довго чекали, вже скоро набуде чинності. Відтепер за жорстоку експлуатацію тварин покарають не тільки гривнею, а й в'язницею