ВМС України озброїли грізним ударним безпілотником з Туреччини

Bayraktar TB2 / Twitter/DefenceU

В Україну прибув перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 виробництва Туреччини.

Він надійде на озброєння Військово-Морських сил, повідомляє Міністерство оборони України у своєму Twitter.

"Набираємо висоту! Міністр оборони Андрій Таран: перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-Морських сил поставлений в Україну. Проводимо остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що Україна закупила в 2019 році для ЗСУ і провела випробування турецькі ударні оперативно-тактичні БПЛА Bayraktar TB2, оснащені високоточними авіабомбами MAM-L турецької Roketsan. Крім того закуплені високоточні легкі MAM-L та інші високоточні боєприпаси.

У 2020 році українські військові апробували Bayraktar TB2 і американські протитанкові комплекси Джавелін на масштабних тактичних навчаннях з бойовою стрільбою, а в квітні 2021 року ці безпілотники вперше здійснили виліт в зону ООС, виявивши техніку противника.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про те, що будівництво першого корпусу українського корвета, яке розпочато в Туреччині, завершиться до кінця 2023 року.

"Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Турецькій Республіці", - сказав Зеленський.