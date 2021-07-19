Позашляховик розірвало на частини: під Одесою у страшній аварії загинув чиновник

Загиблому було 50 років і він виявився чиновником автодору.
Під Одесою на трасі зіштовхнулися позашляховик Toyota Land Cruiser і зерновоз DAF. В результаті загинув водій першого авто.
Як повідомляє Нацполіція Одеської області, ДТП сталася 19 липня біля села Бурдівка Роздільнянського району.
Правоохоронці підкреслили, що водій позашляховика не впорався з керуванням і врізався у вантажівку, яка зупинилася на розділовій смузі, щоб пропустити автомобіль.
Ліву передню сторону Toyota від удару розірвало. Водій Land Cruiser помер на місці.
За даними dtp.kiev.ua, загиблому було 50 років і він чиновник автодору. Однак якого саме, не уточнюється.
"Водій, виконуючи випередження попутного транспорту, на повному ходу врізався в зерновоз, який намагався розвернутися в бік Одеси.
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У Toyota Land Cruiser розірвало всю ліву передню сторону, водій загинув миттєво. У зерновоза подряпана права задня сторона", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, що автомобіль зареєстрований в Одеській області.
Нагадаємо, під Львовом у селі Рясна-Руська 1 липня, близько півночі, сталася ДТП, в якій загинув 11-річний хлопчик.
Як з'ясувалося, нетверезий батько пустив за кермо свого сина, а той не впорався з керуванням. Відомо, що покійного звали Денис.
За словами свідків, автомобіль в ніч трагедії їхав зі швидкістю понад 100 кілометрів.
За даними слідства, 35-річний батько і його 23-річний друг випивали. За кермо вони посадили дитину, який віз їх додому. У той же час чоловіки після аварії навіть не викликали поліцію і медиків. Це зробив випадковий свідок аварії.