Позашляховик розірвало на частини: під Одесою у страшній аварії загинув чиновник

Авто розірвало від удару / Нацполіція

Під Одесою на трасі зіштовхнулися позашляховик Toyota Land Cruiser і зерновоз DAF. В результаті загинув водій першого авто.

Як повідомляє Нацполіція Одеської області, ДТП сталася 19 липня біля села Бурдівка Роздільнянського району.

Правоохоронці підкреслили, що водій позашляховика не впорався з керуванням і врізався у вантажівку, яка зупинилася на розділовій смузі, щоб пропустити автомобіль.

Ліву передню сторону Toyota від удару розірвало. Водій Land Cruiser помер на місці.

За даними dtp.kiev.ua, загиблому було 50 років і він чиновник автодору. Однак якого саме, не уточнюється.

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"Водій, виконуючи випередження попутного транспорту, на повному ходу врізався в зерновоз, який намагався розвернутися в бік Одеси.

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У Toyota Land Cruiser розірвало всю ліву передню сторону, водій загинув миттєво. У зерновоза подряпана права задня сторона", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що автомобіль зареєстрований в Одеській області.

Нагадаємо, під Львовом у селі Рясна-Руська 1 липня, близько півночі, сталася ДТП, в якій загинув 11-річний хлопчик.

Як з'ясувалося, нетверезий батько пустив за кермо свого сина, а той не впорався з керуванням. Відомо, що покійного звали Денис.

За словами свідків, автомобіль в ніч трагедії їхав зі швидкістю понад 100 кілометрів.

За даними слідства, 35-річний батько і його 23-річний друг випивали. За кермо вони посадили дитину, який віз їх додому. У той же час чоловіки після аварії навіть не викликали поліцію і медиків. Це зробив випадковий свідок аварії.