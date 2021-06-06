Раптова смерть посла в Таїланді: прах дипломата доставили в Україну

Протягом усього тижня в буддистському храмі Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan відбувалася похоронна церемонія.
Таїланд передав посольству України в Таїланді прах колишнього посла Андрія Бешти. Він помер 30 травня, повідомляє посольство України в Таїланді в Facebook.
Протягом усього тижня в буддистському храмі Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan відбувалася похоронна церемонія.
"Сьогодні вранці Тайська сторона передала посольству України в королівстві Таїланд прах посла Андрія Бешти", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, в Таїланді розповіли про причини смерті колишнього посла України Андрія Бешти. Це був серцевий напад.
Тест на коронавірус виявився негативним. За даними обласного управління зв'язків з громадськістю, Бешта помер на острові Ко Ліпе на півдні Таїланду минулої неділі вранці.
Смерть Андрія Бешти:
- У ніч на 30 травня в Таїланді помер посол України Андрій Бешта. З 2017 року він був також послом України в Лаосі та М'янмі за сумісництвом.
- Бешта був звільнений з посади посла в квітні і вже готувався до повернення в Україну з Таїланду. Екс-посол був одружений, у нього залишилося троє дітей.
- За даними поліції Таїланду, ознак насильницької смерті посла України в Таїланді Андрія Бешти не виявлено.
- Повідомляється, що Андрія Бешту знайшли мертвим близько 5:30 ранку 30 травня в його готельному номері на острові Ко-Ліпе.
- Син дипломата Остап розповів слідчим, що його батько почував себе добре перед тим, як лягти спати 29 травня близько 23:00 за місцевим часом. Однак, за його словами, він прокинувся о 4:30 ранку через блювоту, а потім втратив свідомість.
- Поліція припускає, що, можливо, смерть посла настала у результаті серцевої недостатності.
Автор: Катерина Трохимчук