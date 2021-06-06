Раптова смерть посла в Таїланді: прах дипломата доставили в Україну

Прах посла доставили в Україну / Facebook / ukr.embassy.thailand/

Таїланд передав посольству України в Таїланді прах колишнього посла Андрія Бешти. Він помер 30 травня, повідомляє посольство України в Таїланді в Facebook.

Протягом усього тижня в буддистському храмі Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan відбувалася похоронна церемонія.

"Сьогодні вранці Тайська сторона передала посольству України в королівстві Таїланд прах посла Андрія Бешти", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в Таїланді розповіли про причини смерті колишнього посла України Андрія Бешти. Це був серцевий напад.

Тест на коронавірус виявився негативним. За даними обласного управління зв'язків з громадськістю, Бешта помер на острові Ко Ліпе на півдні Таїланду минулої неділі вранці.

Смерть Андрія Бешти: