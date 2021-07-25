Раптово стрибнув у воду і був без жилета: деталі загибелі 20-річного хлопця у Генічеську

Загиблий хлопець намагався повернутися до катамарану і дістатися до берега / УНІАН, Марина Григоренко

У Генічеську трагічно загинув 20-річний хлопець з Дніпра. ЗМІ заявляли, що причиною смерті став перелом шиї після того, як він стрибнув у воду і нібито вдарився об каміння на дні. Тітка загиблого Лілія Чепурко стверджує, що це не так. Лілія сказала, що у той момент, коли вони з мамою каталися на катамарані і вже наближалися до берега, він несподівано стрибнув у воду. Хлопець за щось зачепився і почав тонути. Він намагався повернутися до катамарану, але не встиг і потонув. Родичі загиблого кажуть, що життя хлопця можна було б врятувати, якби він був у рятувальному жилеті. Але на людей, які орендують катамарани, таких жилетів не надягають.

Згідно з інформацією 24 канала, рідні загиблого не підтвердили відомості про те, що він загинув після перелому шиї, що виник нібито через удар об каміння на дні. Тітка хлопця Лілія Чепурко каже, що він потонув.читайте такожУ Затоці знайшли тіло зниклого 13-річного хлопчика: потонув у морі разом з батьком

За її словами, в день трагедії хлопець і його мама відпочивали на морі. Вони каталися на катамарані і вже наближалися до берега, і тоді Володимир несподівано вирішив стрибнути у воду. Лілія припускає, що він хотів поплавати на мілині, тому що не вмів плавати. Але раптом у воді він за щось зачепився і почав тонути. Хлопець хотів повернутися до катамарану і намагався дістатися до берега, але не встиг і потонув.

Мама хлопця нічого не могла зробити, вона теж не вміла плавати. Рідні загиблого кажуть, що на людей, які орендують катамарани, не надягають рятувальних жилетів. Вони вважають, що наявність жилета могла б врятувати хлопцеві життя.

Володимир був єдиною дитиною в сім'ї. Працював кухарем в одному з ресторанів у Дніпрі.

Прибувші на місце трагедії у Генічеську медики констатували миттєву смерть. Хлопця поховали 23 липня у Дніпрі.

Главред повідомляв: у Одесі на пляжі для людей з обмеженими можливостями потонув 17-річний хлопець.