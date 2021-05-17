ЗНО-2021: що робити учаснику з позитивним COVID-тестом

Як писати ЗНО при коронавірусі / УНІАН

У випадку позитивного тесту на коронавірус, учасник зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яке відбудеться під суворим дотриманням карантину, зможе взяти участь у додатковій сесії.

"Звертаю вашу увагу: якщо у вас напередодні тестування підвищилася температура, Ви відчуваєте біль у горлі, головний біль, почався сухий кашель або ви відчуваєте утруднене дихання-будь ласка, не зволікайте і звертайтеся до сімейного лікаря", - зазначив виконуючий обов'язки директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко під час ефіру про особливості зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, передають Українські Новини.

Він підкреслив, що своєчасне звернення до лікаря, по-перше, гарантує своєчасне надання професійної медичної допомоги, а по-друге, надасть можливість отримати документ, який буде стовідсотковою підставою для участі в додатковій сесії ЗНО-2021.

Також він зазначив, що якщо абітурієнт відчує себе зле під час безпосередньо проведення тестування та за висновком медичного працівника у пункті проведення тестування учасник потребуватиме кваліфікованої медичної допомоги, медичний працівник викличе швидку допомогу.

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Якщо учасник не зможе повернутися до аудиторії, він матиме право взяти участь у додатковій сесії.

Також Бойко додав, що час, який учасник провів за межами аудиторії, не додається до часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи.

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