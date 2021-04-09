У Франції повідомили, що Зеленський їде зустрічатися з Макроном

Сторони обговорять нарощування військової потужності РФ біля кордону і статус реформ в Україні.
Президент України Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит до Франції, розповів посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Як підкреслив він в інтерв'ю виданню KyivPost, запланована зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном один на один.
Видання зазначає, що сторони обговорять "нарощування російської військової потужності поблизу східного кордону України і статус реформ в Україні, особливо щодо створення незалежної і надійної судової системи".
На концернтрацию російської армії біля кордонів України звернув увагу посол Франції Етьєн де Понсен.
У коментарі де Понсен назвав пересування російської армії в прикордонних з Україною регіонах таким, що "значно відрізняється від того, що ми бачили в попередні роки".
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Переговори Путіна, Меркель і Макрона:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
- За повідомленням прес-служби Кремля, Путін знову заявляв, що Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
- У той же час у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
- Як повідомила прес-служба французького президента, сторони відзначили, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- У прес-службі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі по реалізації Мінських домовленостей.