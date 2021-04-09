У Франції повідомили, що Зеленський їде зустрічатися з Макроном

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит до Франції, розповів посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Як підкреслив він в інтерв'ю виданню KyivPost, запланована зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном один на один.

Видання зазначає, що сторони обговорять "нарощування російської військової потужності поблизу східного кордону України і статус реформ в Україні, особливо щодо створення незалежної і надійної судової системи".

На концернтрацию російської армії біля кордонів України звернув увагу посол Франції Етьєн де Понсен.

У коментарі де Понсен назвав пересування російської армії в прикордонних з Україною регіонах таким, що "значно відрізняється від того, що ми бачили в попередні роки".

читайте такожЗМІ дізналися терміни переговорів Зеленського, Макрона і Меркель без Путіна

Переговори Путіна, Меркель і Макрона: