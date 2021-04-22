У Франції оцінив загрозу удару РФ по Україні і попередили Москву

Ймовірність атаки РФ оцінили у Франції / Reuters

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан прокоментував ймовірність російського військового вторгнення в Україну.

Париж не вірить, що Кремль піде на нове вторгнення в Україну, незважаючи на стягнуті до її кордонів російські війська, сказав він в ефірі каналу France 2.

Глава МЗС Франції каже, що в ЄС стурбовані тим, що Росія "залякує" Україну війною.

"У те, що Росія зробить військові дії проти України, я не вірю, але факт настільки масового зосередження військ біля кордону з Україною підвищує ризик появи інциденту, який загрожує великим", – сказав він.

Ле Дріан додав, що Росія - "наш сусід, досить громіздкий, іноді небезпечний, але завжди поруч".

"Іноді в житті у вас є неспокійні, часом і небажані сусіди, але вам все одно доводиться з ними розмовляти", – резюмував міністр закордонних справ Франції.

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Загострення на кордоні України і РФ: