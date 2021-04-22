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У Франції оцінив загрозу удару РФ по Україні і попередили Москву

22 квітня 2021, 12:38

Росія є небезпечним сусідом, підкреслив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

У Франції не виключили агресію РФ проти України
Ймовірність атаки РФ оцінили у Франції / Reuters

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан прокоментував ймовірність російського військового вторгнення в Україну.

Париж не вірить, що Кремль піде на нове вторгнення в Україну, незважаючи на стягнуті до її кордонів російські війська, сказав він в ефірі каналу France 2.

Глава МЗС Франції каже, що в ЄС стурбовані тим, що Росія "залякує" Україну війною.

"У те, що Росія зробить військові дії проти України, я не вірю, але факт настільки масового зосередження військ біля кордону з Україною підвищує ризик появи інциденту, який загрожує великим", – сказав він.

Ле Дріан додав, що Росія - "наш сусід, досить громіздкий, іноді небезпечний, але завжди поруч".

"Іноді в житті у вас є неспокійні, часом і небажані сусіди, але вам все одно доводиться з ними розмовляти", – резюмував міністр закордонних справ Франції.

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Загострення на кордоні України і РФ:

  • Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
  • За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
  • Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
  • Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
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