У Львові 26-річна жінка намагалася зробити селфі на цистерні поїзда і сильно обгоріла

У Львові 26-річна жінка намагалася зробити селфі на цистерні поїзда й обгоріла / скріншот з відео facebook.com/igor.zinkevych

Трагедія сталася у Львові - на станції "Підзамче" вдарило струмом 26-річну жінку. Вона намагалася зробити селфі на цистерні вантажного поїзда. Жінка вижила, але отримала 70% опіків тіла.

Як повідомляє 10 липня департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, тіло мешканки Львова, яка отримала напередодні ураження струмом від контактної мережі, виявили на залізничній цистерні о 20:35.

"Унаслідок події постраждала доставлена до реанімаційного відділення 8-ї міської клінічної лікарні зі 70% опіків. Затримки руху поїздів не було. Обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

За інформацією депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, нещасний випадок стався поблизу вулиці Ковеля.

За словами свідків, жінка намагалася зробити селфі на поїзді, де її вдарило струмом.

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