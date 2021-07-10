У Львові 26-річна жінка намагалася зробити селфі на цистерні поїзда і сильно обгоріла

За словами свідків, жінка намагалася зробити селфі на поїзді, де її вдарило струмом.
Трагедія сталася у Львові - на станції "Підзамче" вдарило струмом 26-річну жінку. Вона намагалася зробити селфі на цистерні вантажного поїзда. Жінка вижила, але отримала 70% опіків тіла.
Як повідомляє 10 липня департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, тіло мешканки Львова, яка отримала напередодні ураження струмом від контактної мережі, виявили на залізничній цистерні о 20:35.
"Унаслідок події постраждала доставлена до реанімаційного відділення 8-ї міської клінічної лікарні зі 70% опіків. Затримки руху поїздів не було. Обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
За інформацією депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, нещасний випадок стався поблизу вулиці Ковеля.
За словами свідків, жінка намагалася зробити селфі на поїзді, де її вдарило струмом.
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