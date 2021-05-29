УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Львові дівчина під наркотиками скоїла ДТП та втекла

29 травня 2021, 21:08

Патрульні встановили особу водія та повернули її на місце події. Нею виявилася 24-річна львів'янка.

false
У Львові затримали п'яного водія

У Львові затримали водія автомобіля, яка в стані наркотичного сп'яніння скоїла ДТП і втекла, повідомляє патрульна поліція Львівської області в Facebook.

Інцидент стався 28 травня. Близько 16:00 на вулиці Ковжуна дівчина за кермом Tesla врізалася в припаркований автомобіль Porsche Cayenne і, не зупиняючись, поїхала.

Патрульні встановили особу водія та повернули її на місце події. Нею виявилася 24-річна львів'янка.

"Перевірка в медичному закладі показала, що вона керувала транспортним засобом під дією екстазі, метамфетаміну і амфетаміну", – повідомили в патрульній поліції.

читайте такожМоторошна ДТП з 13-річним школярем у Вінниці: стали відомі невтішні деталі

На порушницю склали три протоколи: за ст.124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та ст. 122-4 (залишення місця дтп) КУпАП.

Як раніше повідомляв головред:

  • Криваве вбивство сталося в Києві. 16-річний хлопець в ході сімейної сварки зарізав батьків і молодшого брата, і після цього ще кілька днів жив у квартирі з трупами.
  • У Кременчуці сталася трагедія-там у ванній потонула однорічна дитина. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть немовляти. Горе-мати була п'яна і недогледіла своє дитя.
  • У Харківській області поліція затримала жінку, яка намагалася вбити свою новонароджену дитину. Горе-мати кинула немовля у вигрібну яму на залізничному вокзалі.

ДТП новини Львова П'яний водій
Зараз ви переглядаєте новину «У Львові дівчина під наркотиками скоїла ДТП та втекла». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Гороскоп на 29 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: три перемоги та "витік" великої сумиГороскоп на 29 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: три перемоги та "витік" великої суми Гороскоп на сьогодні 30 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: шлях у пастку та крах надійГороскоп на сьогодні 30 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: шлях у пастку та крах надій Місячний календар стрижок на червень 2021: щасливі дні для стрижкиМісячний календар стрижок на червень 2021: щасливі дні для стрижки Після Місіс Україна 2021: Катя Осадча заінтригувала ніжним образом у Світському життіПісля Місіс Україна 2021: Катя Осадча заінтригувала ніжним образом у Світському житті Нові атаки Путіна Україна зустрічатиме з голою дупою – Юрій РоманенкоНові атаки Путіна Україна зустрічатиме з голою дупою – Юрій Романенко

Останні новини

11:37
У Таїланді помер посол України: стала відома причина смерті
11:16
Колишнього редактора Nexta Протасевича перевели до СІЗО КДБ Відео
11:06
"Глобальне потепління по-українськи": за два дні до початку літа в Карпатах випав сніг
10:13
Коронавірус "утік" з вуханьської лабораторії: у розвідці Великобританії знайшли "колиску" пандемії Відео
09:52
Гороскоп на завтра 31 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: два любовних шляхи та "повна пруха" Відео
Реклама
09:39
"Всім би такий штатив": у прямому ефірі українського телеканалу випадково з'явилася оголена жінка Відео
09:32
Євросоюз запропонував США разом "мірятися силою" з Росією Відео
08:50
Дощі продовжать заливати Україну: синоптик назвав "сухі" дні Відео
08:25
Народ вимагає крові: як Зеленському піти на другий термін Погляд
08:20
Гороскоп на сьогодні 30 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: шлях у пастку та крах надій Відео
08:17
Коронавірус в Україні "знесилів": за добу виявлено всього 1700 випадків зараження Відео
07:48
Пуповину перекушено: в Івано-Франківську після пологів горе-мати викинула дитя у сміттєвий бак Відео
07:30
Помилки минулого дадуть про себе знати: що обіцяє Водоліям гороскоп на червень-2021
06:29
Підігравання РФ і Китаю: чому Туреччина пом'якшила удар НАТО по Білорусі Погляд
06:03
У моду на літо 2021 увійшли слінгбеки – туфлі казкової краси з 40-х, які залишив нам Діор Фото Відео
06:02
Зростання авторитету і застій у справах: що обіцяє Стрільцеві гороскоп на Червень 2021
05:28
"Пекельна" спека +40° і потопи: синоптик здивував прогнозом погоди на літо Відео
05:02
Експерт пояснив, чому українці не дочекаються трупа Путіна, що пропливає по річці Відео
04:44
Батальйон США в степах України: ексміністр назвав найкращий захист від агресії РФ Відео
04:22
У моду на літо 2021 повернулися джинсові сукні в стилі 90-х, які випромінюють дух свободи Фото Відео
Реклама
03:50
Світ відповість ляпасом на ласку: що обіцяє Козерогу гороскоп на Червень 2021
02:58
Гени та генетичний рак: що потрібно знати Відео
02:16
Грип та його наслідки: до яких ускладнень може призвести хвороба Відео
01:05
"Чом би й ні?": спікер президента України пояснила, навіщо йде в шоу бізнес Відео
00:51
У Канаді голий політик "сходив по-маленькому" в чашку під час онлайн-засідання парламенту
00:30
Зірка Папіка Даша Петрожицька зробила відверте зізнання про свого коханого Відео
00:16
Визначено переможця Ліги чемпіонів сезону 2020-2021 Відео
29 травня, субота
23:58
Netflix придбав права на два російських фільми, котрі заборонені в Україні
23:40
Злата Огнєвіч зізналася, який інтим дозволить собі з учасниками шоу Холостячка 2 Відео
23:36
Пішов із життя Почесний консул України в США
23:01
Лікар назвав тривожні симптоми-ознаки раку на ранній стадії
22:20
Експерт розповів, чим для "слуг народу" завершаться "наїзди" на Кличка Відео
22:17
Замучать бурі, спопелить спека: синоптик дав тривожний прогноз на літо 2021 Відео
21:54
Генерал СБУ пояснив провал Києва з авіаційними санкціями проти Мінська Відео
21:35
У Путіна розповіли, чи будуть літаки Білорусі літати до Криму Відео
21:08
У Львові дівчина під наркотиками скоїла ДТП та втекла Відео
20:37
Своя вакцина від коронавірусу в Україні: міністр розкрив, коли чекати на важливу інформацію Відео
20:26
Лукашенко уламав Путіна на багатомільйонний кредит: про що домовилися в Сочі Відео
20:15
Аншлаг та величезна черга: скільки киян прищепили за день в МВЦ Відео
19:56
Як Байден готується до сутички зі східним "синтоловим качком" Погляд
Реклама
19:43
У Києві побилися власники собак: у чому причина конфлікту
19:41
Російські авіакомпанії влаштували повітряний бойкот Білорусі - Forbes Відео
19:36
Дуже близько ретроградний Меркурій 2021 – дати, і вибухи яких "бомб" загрожують
19:13
Скандал з пиятикою за кермом: ексзірка Шахтаря Шевчук зробив гучну заяву Відео
18:55
"Трагічне ЗНО": на Тернопільщині помер директор школи – названо можливу причину
18:26
Мілевського помітили на гульні у сина Лукашенка в Мінську Відео
17:48
Стівен Сігал "глибше пірнув" у російську політику: став соратником Прилєпіна Відео
17:43
У МОЗ розкрили плани щодо оновлення карантину в Україні Відео
17:27
Коронавірус-мутант: з'явився гібрид індійського та британського штамів COVID-19 Відео
17:10
Міністр сказав, кому світить пост головного санітарного лікаря України
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти