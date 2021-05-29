У Львові дівчина під наркотиками скоїла ДТП та втекла

У Львові затримали п'яного водія

У Львові затримали водія автомобіля, яка в стані наркотичного сп'яніння скоїла ДТП і втекла, повідомляє патрульна поліція Львівської області в Facebook.

Інцидент стався 28 травня. Близько 16:00 на вулиці Ковжуна дівчина за кермом Tesla врізалася в припаркований автомобіль Porsche Cayenne і, не зупиняючись, поїхала.

Патрульні встановили особу водія та повернули її на місце події. Нею виявилася 24-річна львів'янка.

"Перевірка в медичному закладі показала, що вона керувала транспортним засобом під дією екстазі, метамфетаміну і амфетаміну", – повідомили в патрульній поліції.

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На порушницю склали три протоколи: за ст.124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та ст. 122-4 (залишення місця дтп) КУпАП.

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