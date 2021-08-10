У Львові збоченець чіплявся до дівчини на зупинці, ніхто не реагував

У Львові збочення чіплявся до дівчини на зупинці / rua.gr

У Львові на зупинці громадського транспорту на вулиці Володимира Великого на 23-річну дівчину напав чоловік, який чіплявся і домагався свою жертву на очах у перехожих, повідомляє ТСН.

За словами дівчини, напад стався в понеділок, 9 серпня. Коли вона йшла на роботу, на зупинці на неї напав чоловік. Він нападав на неї і торкався нижче пояса. Дівчина помітила, що на вулиці тоді було багато людей, проте вони не реагували на її крики. Потерпіла викликала поліцію, проте збоченець хотів втікти. Тоді вона подзвонила своєму хлопцеві і вони намагалися не дати нападнику втекти.

"Ми з хлопцем 20 хв. за ним йшли, оскільки він втік, і не хотів чекати на поліцію. Це було моє прохання не розбиратися з ним силою, а зробити все законно. При цьому всьому цей чоловік почав кричати "Торкнешся мене — помреш" і щось шукати в рюкзаку", - пояснила дівчина.

Згодом нападник сів у маршрутку і намагався виїхати геть, проте водій не рушив і патрульна поліція затримала підозрюваного. У відділку ж нападник заявив, що "його поплутав", потерпіла написала ж заяву.

"Його відмазка: " мене поплутав і я захотів в той момент, це зробити", - сказала потерпіла.

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Дівчина, на яку напав чоловік, помітила, що вона знаходиться в пригніченому стані і планує звертатися до психолога.

На фото нападник у поліції / Нацполіція

У патрульній поліції Львівської області інцидент підтвердили. Там пояснили, що їхні працівники виїхали на місце після виклику, однак через те, що чоловік намагався втекти, не відразу знайшли заявника і підозрюваного.

"Патрульні зупинилися перед маршруткою на вулиці Виговського, в яку ця особа намагалася сісти. Його затримали. Постраждалу та нападника в різних автомобілях відвезли до відділку для написання заяви та з'ясування обставин. Особу нападника встановили, це - чоловік 1973 року народження",-пояснила прессекретар патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

Раніше Главред писав про те, що в тролейбусі під час руху трапилася жахлива бійка між пасажирами. Причиною конфлікту в Дніпрі стало те, що один із чоловіків вдарив по обличчю жінку.

На ролику, яке опублікували в соцмережах видно, як на підлозі в тролейбусі лежать двоє чоловіків і тримають один одного за горло. Розтягнути їх постаралися інші пасажири, проте якогось результату це не принесло.