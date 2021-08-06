У Львові медики врятували дитині життя за допомогою робота-хірурга

Операція пройшла благополучно / Facebook

Медики клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова врятували життя дитині, видаливши кісту селезінки. Операцію вони провели за допомогою робота-хірурга Da Vinci.

Про це йдеться в Facebook медустанови.

Пацієнткою стала 14-річна дівчинка, батьки якої неодноразово зверталися до лікарів за допомогою. Дівчина страждала від моторошного болю в області лівого підребер'я. Однак встановити діагноз підлітку вдалося тільки через три роки нескінченних досліджень і спостережень. Виявилося, що страждала школярка через 10-сантиметрову кісту на воротах селезінки.

Новоутворення було дуже близько до основних судин селезінки, що становило великий ризик видалення всього органу. У зв'язку з цим медики вирішили провести операцію за допомогою роботичної системи Da Vinci.

"Тільки робот міг гарантувати високоточне 3D-зображення з 20-кратним збільшенням і складну амплітуду рухів у важкодоступних місцях, на яку нездатна кисть людини. Саме малоінвазивні хірургічні технології робота допомогли успішно видалити кісту, зберігши селезінку неушкодженою!"- зазначено в повідомленні.

На щастя, операція пройшла успішно. На даний момент дівчинка виписана з лікарні і знаходиться вдома.

Нагадаємо, раніше троє маленьких щасливчиків зі столичного Охматдиту, які провели в лікарні два-три роки вирушили додому. Дітям провели трансплантацію нирок. З лікарні виписали 9-річну Дашу з Білої Церкви, її однолітка Давида з Рівного та 14-річну Настю з Черкаської області. У дітей були вроджені вади розвитку нирок в термінальній стадії. Всі вони жили по два-три роки в Охматдиті, оскільки потребували гемодіалізу.