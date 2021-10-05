У Львові хлопець образився на дівчину і кинув її інтимні фото в Viber-чат / сайт компанії

У Львові Сихівський районний суд виніс вирок хлопцю, який розмістив інтимні фотографії своєї колишньої дівчини у Viber-чат об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Він пояснив, що зробив це через образу на дівчину. Зараз за поширення порнографії в мережі він повинен заплатити штраф. Про це повідомляє портал Zaxid.

Випадок стався в квітні нинішнього ода. Львів'янин на ім'я Роман посварився з дівчиною і вирішив їй помститися. І не придумав нічого іншого, окрім як опублікувати в закритий чат "ОСББ у парку" в месенджері Viber її інтимні фотографії.

Знімки побачили 183 учасники чату. Дівчина звернулася в поліцію. Під час слідства у цій справі провели мистецтвознавчу експертизу. Вона виявила ознаки порнографії в оприлюднених фотографіях.

Під час судового засідання, яке відбулося 29 вересня, хлопець визнав свою провину і розкаявся. Свої дії пояснив образою на дівчину.

Суддя Сихівського районного суду визнав чоловіка винним у розповсюдженні порнографії та оштрафував його на 17 тисяч гривень.

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Нагадаємо, раніше на смартфоні народного депутата від Партії Слуга народу Євгена Петруняка в залі Верховної Ради помітили інтимні фото.

Фотографію на своїй сторінці в Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов.

"Погано, коли один виступає в прямому ефірі, а інший депутат дивиться голу дівчину? Депутат з телефоном Петруняк Євген", - написав фотограф.