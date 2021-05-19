У Львові школярка через заборону вистрибнула з вікна та зламала хребет – ЗМІ

У Львові дівчинка вистрибнула з вікна будинку, оскільки її не пустили гуляти, і зламала хребет, дізналися журналісти / Скріншот з lv.npu.gov.ua/

У Шевченківському районі Львова у вівторок, 18 травня, в одному з будинків з вікна квартири, розташованої на третьому поверсі, випала 10-річна дівчинка – учениця 5 класу однієї з місцевих шкіл.

Дитина випала з вікна на вул. Шевченка, про інцидент правоохоронцям близько 16:50 повідомив перехожий, поділилися у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області.

У поліції додали, що дівчинка випала з вікна у той час, коли у квартирі знаходилися її рідні – 62-річний дідусь, 32-річна мати та 6-річний брат. За попередніми відомостями, дитина випала з вікна сама. Дівчинку госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Дівчинка вискочила з вікна, оскільки мама не пустила її гуляти, повідомляє ТСН з посиланням на джерела. Журналісти з'ясували, що у результаті падіння дитина отримала компресійний перелом хребта.

У середу, 19 травня, дівчинка перебувала у реанімації в стані середньої тяжкості й була при свідомості. У поліції з'ясували, що її сім'я благополучна.

Після інциденту розпочато провадження за ст. 166 Кримінального кодексу – Злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування.

За злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною загрожує покарання у вигляді обмеження волі на термін від двох до п'яти років чи позбавлення волі на такий же проміжок часу.читайте також"Сімейний лікар відморозилася": на Волині померла дівчинка, якій не виповнилося й 2 роки

Довідка. Компресійний перелом хребта – це одна з групи травм у залежності від положення перелому та його характеру, пише Вікіпедія. Компресійний перелом з'являється у результаті стиснення хребта.