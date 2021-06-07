У Львові вчителька жорстоко знущалася над першокласниками і поплатилася

Вчителька знущалася над дітьми / REUTERS

У Львові зі школи № 87 звільнили вчительку початкових класів, яка знущалася над першокласниками.

У травні Данила Піців, мати одного зі школярів, в мережі опублікувала відео, на якому її син, який навчається в першому класі, розповідає, як його побила вчителька. Виявилося, що педагог в класі відводила дітей в шафу, де била їх по обличчю.

"У класі стоїть шафа, вона десь на півтора метра відсунута від стіни. Дітям за шафу заходити не можна, вчителька там собі облаштувала умивальник, такий куточок. Але як виявилося за ту шафу вона не раз водила мого сина, там вона його била по обличчю. Діти, які сиділи в класі за партами чули, як мій син плакав за шафою", — розповіла мама семирічного Марка Данила Піців.

Після розголосу з'ясувалося, що постраждалих дітей значно більше. Мати одного зі школярів розповіла, що через дії вчительки, її син півроку відмовлявся ходити в школу. Також вчителька уникала індивідуальних занять з дитиною з інвалідністю, мотивуючи це зайнятістю.

Через це батьки школярів поскаржилися керівництву навчального закладу і звернулися в поліцію. У школі провели перевірку і звільнили вчительку через булінг.

"У школі була створена комісія, яка спілкувалася з батьками і підтвердила всі ці факти. А вчителька так і відмовилася писати пояснення, тричі відмовилася, мотивуючи тим, що порадиться з юристом", - розповів директор школи Павло Петринка, повідомляє zaxid.net.

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