У Львові біля входу в кав'ярні постелили прапор "ДНР"

Покупці роблять замовлення, стоячи на прапорі " ДНР " / Фото t.me/LastBP/2746

У Львові біля кав'ярні "Кава мілітарі" при вході замість килимка лежить прапор так званої Донецької народної республіки.

Фото з'явилося в Telegram-каналі Останній блокпост.

"Кав'ярня у Львові. Прапор фейкової республіки саме там, де і повинен бути, і використовується за призначенням", - йдеться у повідомленні.

Килимок з прапором "ДНР" лежить біля кав'ярні на вулиці Городецькій, 23.

Відомо, що кав'ярню 8 серпня відкрили двоє ветеранів - Ігор Флерко та Ростислав Грицків. Покупці роблять замовлення, стоячи на прапорі "ДНР".

Як повідомляв Главред, в суботу, 7 серпня, молодий житель з Маріуполя підпалив прапор України та виклав це на свою сторінку в Instagram. Але вже буквально за кілька годин вибачився за скоєне.