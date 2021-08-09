У Львові біля входу в кав'ярні постелили прапор "ДНР"

Кав'ярню "Кава мілітарі" 8 серпня відкрили двоє ветеранів - Ігор Флерко та Ростислав Грицків.
У Львові біля кав'ярні "Кава мілітарі" при вході замість килимка лежить прапор так званої Донецької народної республіки.
Фото з'явилося в Telegram-каналі Останній блокпост.
"Кав'ярня у Львові. Прапор фейкової республіки саме там, де і повинен бути, і використовується за призначенням", - йдеться у повідомленні.
Килимок з прапором "ДНР" лежить біля кав'ярні на вулиці Городецькій, 23.
Відомо, що кав'ярню 8 серпня відкрили двоє ветеранів - Ігор Флерко та Ростислав Грицків. Покупці роблять замовлення, стоячи на прапорі "ДНР".
Як повідомляв Главред, в суботу, 7 серпня, молодий житель з Маріуполя підпалив прапор України та виклав це на свою сторінку в Instagram. Але вже буквально за кілька годин вибачився за скоєне.
Автор: Анна Багрій