У Львові винесли вирок хлопцеві, який гуляв у футболці СРСР

Галицький районний суд Львова виніс вирок у гучній справі - про затримання молодого хлопця, який прогулювався у футболці з радянською символікою.
У Львові винесли обвинувальний вирок 22-річному хлопцеві, який гуляв містом у футболці з комуністичною символікою і написом "СРСР". Про це повідомляє портал Суспільне з посиланням на представника Галицького районного суду Павла Березу.
У суді чоловікові інкримінували частину 1 статті 436 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Санкція передбачає до п'яти років позбавлення волі.
"Прокурор просив визнати його винним у ч.1 ст. 436 КК України та призначити покарання у вигляді року позбавлення волі без конфіскації майна, застосувати статтю 75 КК України та звільнити від відбування покарання з випробуванням", — розповів Павло Береза.
Також засудженого суд зобов'язав виплатити штраф 1961 гривень на користь держави за проведену експертизу футболки.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- 28 грудня близько 16:30 в поліцію Львова надійшла інформація про те, що в одному з кафе на вулиці Валова знаходиться чоловік, на головному уборі якого кокарда з комуністичною символікою.
- Правоохоронці побачили хлопця в шапці-вушанці з радянською кокардою, на якій зображені серп і молот у Червоній зірці. Його затримали. З'ясувалося, що він турист з Києва.
- Далі скандальний нардеп від партії Опозиційна платформа - За життя Ілля Ківа одягнув шапку-вушанку з радянською зіркою і публічно зажадав свого арешту.
- "Нацист, заарештуй мене! З цією зіркою мій дід різав горлянки фашистам!",- написав депутат у Facebook.