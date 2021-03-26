У Львові винесли вирок хлопцеві, який гуляв у футболці СРСР

У Львові винесли вирок хлопцю, який гуляв у футболці СРСР / УНІАН

У Львові винесли обвинувальний вирок 22-річному хлопцеві, який гуляв містом у футболці з комуністичною символікою і написом "СРСР". Про це повідомляє портал Суспільне з посиланням на представника Галицького районного суду Павла Березу.

У суді чоловікові інкримінували частину 1 статті 436 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Санкція передбачає до п'яти років позбавлення волі.

"Прокурор просив визнати його винним у ч.1 ст. 436 КК України та призначити покарання у вигляді року позбавлення волі без конфіскації майна, застосувати статтю 75 КК України та звільнити від відбування покарання з випробуванням", — розповів Павло Береза.

Також засудженого суд зобов'язав виплатити штраф 1961 гривень на користь держави за проведену експертизу футболки.

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