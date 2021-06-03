У Львові винесли вирок пенсіонеру за матюкливо-порнографічні листи чиновникам

Свою провину пенсіонер визнав.
У Львові суд дав рік умовного покарання 69-річному чоловікові (інваліду 3-ї групи), який закидав місцевих чиновників листами із зображеннями порнографічного характеру та нецензурною лексикою.
Як пояснюється у вироку Сихівського районного суду, перші листи пенсіонер відправив у жовтні минулого року - до Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури. Свої послання він супроводив порнографічними зображеннями, які скачав із інтернету. При цьому зміст самих листів, як і мета їхнього відправлення, не уточнюється.
Однак на порнографічних листах до комісії адвокатури мешканець Львова не зупинився. Пізніше ще три листи з порнографічними картинками і нецензурною лексикою він відправив до Сихівської районної адміністрації.
Свою провину пенсіонер визнав. У результаті спочатку йому присудили три роки позбавлення волі, а потім замінили вирок на один рік умовно.
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