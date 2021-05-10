У Львові випала з вікна і розбилася на смерть дворічна дитина / Google Maps

Вранці понеділка, 10 травня, C восьмого поверху будинку у Львові випала дворічна дитина, яка від отриманих травм загинула на місці. Про це повідомляє портал Варта з посиланням на джерела в поліції.

Повідомляється, що нещасний випадок стався в дев'ятиповерховому житловому будинку під номером 392 на вулиці Шевченка. Наразі на місці події працюють усі відповідні служби, які мають встановити обставини нещасного випадку. І спочатку була інформація, що дівчинку викинула з вікна восьмого поверху мати, яка страждає від психічних захворювань. Але в поліції цю інформацію не підтвердили.

Пізніше Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич написав у Facebook нижченаведений текст.

"Слідство, яке на місці не підтвердило те, що жінка викинула дитину. У жінки є проблеми з алкоголем і після того, як дитина випала з вікна, вона дійсно вийшла і йшла в невідомому напрямку. Зараз, при розмові з нею і по ситуації в квартирі підтвердження, що вона це зробила не має у слідства", — повідомив він.

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