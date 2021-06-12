У Львові вишикувалася велика черга за малюком, якого кинула горе-мати

У Львові маляті шукають нову сім'ю / ТСН

Малюк, якого його мати залишила у "вікні життя" у Львові, скоро може отримати нових батьків - його хочуть усиновити чимало подружніх пар.

Зараз маленький Олександр-Юрій перебуває у будинку дитини та на обліку в службі у справах дітей, а коли хлопчикові нададуть відповідний статус, тоді й почнеться процедура усиновлення, пише Тvoemisto.tv.

Оскільки дитина маленького віку, то шанс отримати нову сім'ю у неї може з'явитися зовсім скоро. У районі, де перебуває малюк, на обліку стоїть близько 18 подружніх пар, які хочуть усиновити дитину. Тому їм по черзі представлять Олександра-Юрія.

"Після проходження всіх процедур, отримання рішення суду та завершення термінів апеляції, дитина може йти в сім'ю", - розповів начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

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Всього на сьогодні у Львівській області є 99 подружніх пар, які очікують на дитину. А дітей, які підлягають усиновленню, майже 400, але більшість із них перебувають під опікою, у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. Дітей, які перебувають поза сім'єю - понад 100. Здебільшого, це діти старшого віку та діти із інвалідністю.

Нагадаємо, малюка, який очікує на усиновлення 9 травня залишили у "вікні життя" Львівської міської дитячої лікарні. Мати дитини також залишила записку з вибаченням, що кинула сина та проханням знайти йому хорошу сім'ю.

Хлопчикові було всього 5 днів від народження. Малюк був дуже охайним і доглянутим. У лікарні його назвали Юрчиком. Згодом із лікарні його передали до дитячого будинку.

Раніше Главред писав про те, що на Херсонському автовокзалі жорстока мачуха залишила напризволяще малюка.

Учора вдень працівники автовокзалу та пасажири помітили біля перону трирічного хлопчика, який самотньо сидів на лавці. Малюк зміг тільки назвати своє ім'я і сказав, що хоче до дідуся. Люди викликали поліцію. Маленького найду забрали до лікарні.