У Львові жінка залишила біля пологового будинку напівживе немовля

20 липня, вночі о 03.30 до пологового відділення на вулиці імені Рапопорта у Львові підкинули новонароджену дівчинку. Про це передавати у пресслужбі Львівської міської ради.

Зараз стан немовляти задовільний. Фізично дівчинка здорова (її вага 3050 грам, зріст 53 сантиметри) і знаходиться під наглядом неонатологів пологового відділення.

Як розповіли в лікарні, дівчинку підкинули до воріт в'їзду в пологове відділення. Охоронець, почувши плач, побачив дитину і відразу приніс його в приймальне відділення пологового. Дівчинка була загорнута в рушник.

Під час огляду медики встановили, що дівчинка новонароджена, оскільки ще кровоточила пуповина. Дитина була переохолоджена. Температура її тіла на той час впала до 33 градусів. Лікарі провели всі необхідні реанімаційні заходи і взяли всі аналізи.

Про цей факт відразу повідомили в поліцію, на місці події складено відповідний акт про кинутість дитини.

Реклама

читайте такожНамагався вистрибнути з вікна: в Одесі горе-мати кинула своїх дітей заради п'янки

Нагадаємо, раніше в Гайсині (Вінницька область) в пологовий будинок звернулася жінка, яка кинула в ньому немовля.

Дівчинку назвали Надія. Вона виявилася повністю здоровою - і з вагою 3,5 кілограма. Згодом дитину перевели до спеціалізованого закладу. Але через півтора місяці жінка раптово звернулася до лікарів і захотіла, щоб дитину їй повернули.