У Львові мешканець мало не відкусив носа голові ОСББ: суд виніс вирок

Завершився судовий процес у справі про покусаний ніс / скріншот ТСН

Суд Львова ухвалив рішення у незвичайній справі. Там 39-річний чоловік вкусив за ніс голову Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), який довгий час не погоджувався шукати причину того, що квартиру нападника заливало водою.

"Суд цивільний позов потерпілого задовольнив частково, стягнув на користь потерпілого 75 тисяч майнової шкоди і 25 тисяч моральної шкоди", — озвучив рішення спікер-суддя Залізничного районного суду Дмитро Боровков, передає ТСН.

Бійка між мешканцем будинку Віталієм і головою ОСББ Михайлом потрапила на відео. На кадрах, знятих у квітні, видно, що один чоловік хапає зубами за ніс іншого, обидва падають на землю. Щелепу кривдника вдалося відчепити помічнику голови. Але нападник не здався і вкусив потерпілого ще й за за палець.

Михайло розповів, що покусали його через затоплену квартиру. Мешканець прийшов напідпитку і почав лаятися. Мовляв, його квартиру заливають зверху, а ОСББ нічого не робить. Розмова переросла у бійку, на допомогу голова покликав колегу. Удвох намагалися випхати чоловіка за двері, але той накинувся на нього і вкусив.

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Сам Віталій зізнався, що покусав голову ОСББ. За його словами, на такий відчайдушний крок він пішов від безвиході. Два роки в кухні та ванній заливало стелю і стіни, при цьому у сусідів зверху було сухо. В ОСББ причину до того не шукали, а от після покусаного носа — одразу знайшли.

Зараз покусаний глава готується до ринопластики, а Михайло — до апеляції. За його словами, платити гроші за чужий ніс він не збирається.

Як повідомляв Главред, у червні у Верховній Раді побилися депутат від Слуги народу Микола Тищенко і парламентарій від фракції опозиційна платформа – за життя Ілля Кива. Під час бійки Тищенко вкусив Киву зубами за комір сорочки. Бійка сталася на засіданні парламенту після слів нардепа від СН Микити Потураєва, який запропонував "розстріляти" ОПЗЖ.