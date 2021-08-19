У львівському кафе сталася стрілянина

Чоловіка затримали та вилучили зброю / НПУ

У центрі Львова в середу, 18 серпня, сталася стрілянина. Невідомий чоловік кілька вистрілив прямо в кафе, а потім зник. Станом на 19 серпня його вже затримали копи.

Як повідомляє пресслужба поліції Львівської області у Facebook, правоохоронці отримали дзвінок від директора одного із закладів громадського харчування, розташованого в центрі Львова. Заявник повідомив, що один з відвідувачів закладу здійснив кілька пострілів з невідомої зброї та втік. На щастя, постраждалих немає.

"Незабаром на перехресті вулиць Валової-Галицької патрульні поліцейські виявили перехожого, який підпадав під орієнтування і затримали його. З собою чоловік мав предмет, схожий на пістолет і патрони до нього", - розповіли в поліції.

Копи встановили особу та затримали 39-річного мешканця Львова. А також вилучили у нього зброю та боєприпаси.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За таку витівку чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Києві двоє п'яних братів посварилися з бездомним, а потім побили його і пішли. Чоловік від отриманих травм помер. Виявилося, що зловмисники є уродженцями Донецької області.

Також раніше у Києві троє підлітків знущалися над перехожим. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася над перехожим, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.