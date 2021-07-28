У Львівській області двоє дітей потрапили в реанімацію після укусів змій

На Львівщині змія вкусила 10-річну дівчинку / скріншот

У Львівській області в лікарню потрапили одразу двоє дітей - 10-річну дівчинку і 16-річного хлопця вкусили гадюки. Діти щонайменше тиждень перебуватимуть в реанімації, адже отрута може викликати тромбоз. В Україні немає сироватки проти укусу гадюки, тому постраждалих лікують симптоматично, тобто проводять інтоксикаційну та протинабрякову терапію.

Дівчинка зустрілася з отруйним плазуном, коли пішла в ліс з мамою збирати малину, а хлопець натрапив на змію на полі під час жнив, передає ТСН.

"Я спочатку не відчула, що вона вкусила, а потім почало пекти. Коли вона вкусила, то ще лежала скручена, а потім поповзла в траву", — розповіла Вероніка Клеба.

У обох дітей досить легкий перебіг, тому що плазуни були невеликими і впорснули трохи отрути.

Реклама

Як уникнути укусу змії

Змії першим не нападають, кажуть експерти. Щоб уникнути зустрічі з ними в лісі або у полі, потрібно ретельно дивитися під ноги. Взувати закрите взуття і щільні штани.

Що робити при укусі змії

Якщо змія все ж вкусила, потрібно зняти верхній одяг і взуття, щоби не було стиснення кінцівок. За можливості місце укусу обробити антисептиком, покласти лід.

читайте такожПлазуни атакують: на Львівщині за день три людини потрапили до лікарні після укусу змій

Як повідомляв Главред, в Івано-Франківській області впродовж одного дня - 8 липня - від укусу змій постраждали одразу троє неповнолітніх. Діти потрапили в реанімацію у важкому стані.

На початку липня у Львівській області в селищі Славське отруйні змії покусали двох жінок, постраждалі потрапили в реанімацію.