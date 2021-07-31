"На славу Путіна": у Києві фанат "ДНР" влаштував стрілянину з вікна квартири

Дмитро Донченко влаштував стрілянину в Києві / скріншот

У Києві в Оболонському районі уродженець Донецька Дмитро Донченко 1998 року народження влаштував стрілянину з вікна квартири багатоповерхового будинку.

Свої дії він коментував на відеозаписі, який опублікували в Мережі.

Зловмисник заявляв про те, що хоче постріляти "по хохлам". При цьому він здійснив постріл, цілячись в одного з перехожих на вулиці.

Крім того, на опублікованих кадрах Донченко говорив, що нібито перебував у терористичній "ДНР" і свої дії здійснює "на славу Росії і Володимира Путіна".

Увага! Відео містить ненормативну лексику:

Реклама

Додамо, що пізніше стало відомо про те, що "в гості" до Донченка навідалися правоохоронці.

А свої незаконні дії він назвав жартом.

Нагадаємо, у Чернівецькій області 27-річний наречений влаштував стрілянину на власному весіллі. Чоловік перебуваючи в салоні автомобіля BMW X-5 почав стріляти з автоматичного карабіна.

Поліцейські дізналися про поведінку нареченого після того, як в соцмережі потрапило відповідне відео.

Власником зброї виявився 33-річний приятель нареченого. Як розповіли в поліції, крім карабіна, чоловік має ще 3 одиниці нарізної зброї. В результаті цього інциденту він вже втратив дозвіл на зберігання і використання зброї.