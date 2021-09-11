Під час візиту Зеленського до Нью-Йорка буде пік агресії Росії - політолог

Володимир Зеленський планує взяти участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН / Фото пресслужби президента

Можлива поїздка президента України Володимира Зеленського на 76-у сесію Генеральної Асамблеї в ООН - це правильне тактичне рішення, вважає російський політолог Андрій Піонтковський. При цьому, за його словами, на час візиту Зеленського в США може припасти пік агресії РФ на Донбасі.

"Я думаю, що дуже правильно Зеленський запланував відвідування в кінці вересня США. Навколо України складається дуже напружена ситуація. На всіх російських пропагандистських каналах погрози щодо України стають все рішучишими. У розпалі "операція Гляйвіц", в якій дві складові: дати обґрунтування нового витка російської агресії, це щоденні звинувачення України у вигаданих терактах в Росії", - сказав політолог в ефірі Україна 24.

Піонтковський прогнозує, що під час перебування Зеленського в Нью-Йорку агресія Росії посилиться.

"У цій обстановці дуже важливо опинитися в цей момент в США як для оперативного зв'язку з американським керівництвом, так і для прямого звернення з трибуни Генасамблеї до світової спільноти. Я думаю, це правильне тактичне рішення. Ці дні будуть піком нового витка російської агресії. І дуже актуальним буде перебування Зеленського в Нью-Йорку в цей час", - вважає Піонтковський.

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Як відомо, 14 вересня Генасамблея ООН відкриє свою 76-у сесію. Загальні дебати ГА ООН проходитимуть з 21 вересня по 27 вересня 2021 року.

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський планує взяти участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Колишній посол України в США Валерій Чалий припустив, що президенти України та Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть провести зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН. Однак поки невідомо, чи буде господар Кремля брати участь у засіданні Генасамблеї.