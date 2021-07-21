Води по пояс і плаваючі машини: дощі на Закарпатті перетворили декілька сіл на річки

Вулиці сіл на Закарпатті перетворилися на річки / facebook.com/oleh.bursa

У Рахівському районі Закарпатської області внаслідок рясних злив затопило декілька сіл. У населених пунктах підтопило будинки, розмило дороги і знищило врожаї. Людям вдалося врятувати домашню худобу, а от меблі та побутову техніку ні. Найбільше постраждало село Великий Бичків, також підтопило господарства в селах Ясіня та Верхнє Водяне. Час від часу вода досягала рівня по пояс і трималася декілька годин.

Як повідомляє ТСН, найбільше води опинилося в селі Великий Бичків. Сильний дощ там почався ще після обіду і не стихав цілу годину. Внаслідок негоди дощова вода хлинула на городи і двори місцевих жителів. Вулиці села перетворилися на річки.

У матеріалі наголошується, що в деяких районах рівень води був по пояс, причому це було декілька годин. Людям вдалося врятувати домашню худобу, а от побутова техніка та меблі не вціліли.

Господарства підтопило в селах Ясіня та Верхнє Водяне. У пунктах працюють рятувальники, а місцеве самоврядування підраховує збитки внаслідок негоди.

Житель Великих Бичків Вася Дорош на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував відео, на яких можна помітити, як село опинилося у воді.

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Голова Великобичківської громади Олег Бурса оприлюднив фотограції з вулиць села. На фотознімках помітно, як вода місяцми досягає достатньо високого рівня.

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Село Великий Бичків постраждало від повені / facebook.com/oleh.bursa

Село Великий Бичків постраждало від повені / facebook.com/oleh.bursa

Село Великий Бичків постраждало від повені / facebook.com/oleh.bursa

Село Великий Бичків постраждало від повені / facebook.com/oleh.bursa

Село Великий Бичків постраждало від повені / facebook.com/oleh.bursa

Село Великий Бичків постраждало від повені / facebook.com/oleh.bursa

Негода в Україні

В останні кілька днів низку регіонів країни захлеснули дощі. Київ в результаті злив 19 липня перетворився на Венецію - вулиці та станції метрополітену столиці затопило водою.

У цей день в столиці за півгодини випала тижнева норма опадів, в результаті цього у Києві було призупинено рух транспорту.

Зливи пронеслися і у Херсоні, де негода знищила поля з соняшником, помідорами, кукурудзою, картоплею. Тонни овочів згнили через дощі.

Місцями негода торкнулася і Харкова. У місті близько 15 хвилин була потужна злива з ураганом. Вітер повалив декілька дерев.