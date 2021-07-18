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"Водій року": у Києві дама за кермом врізалася в ТРЦ і перекинула будку паркувальника на авто

18 липня 2021, 17:12

Дівчина за кермом кросовера влаштувала небезпечний "перформанс" біля торгово-розважального центру.

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ДТП на Троєщині / скріншот

В Києві сталася курйозна дорожньо-транспортна пригода з авто, за кермом якого перебувала дівчина.

Інцидент стався на Троєщині, повідомляє hueviy_kiev, публікуючи відповідне відео.

Відзначимо, що дівчина за кермом кросовера, ймовірно, не впоравшись з керуванням врізалася в торгово-розважальний центр.

У надії виправити ситуацію вона почала здавати назад, але на шляху авто виявилася будка паркувальника, яку вона протаранила кормою авто.

На цьому неприємності не закінчилися, тому що похилена будка паркувальника придавила авто, що виїжджало з парковки.

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"Дівчина невдало розвернулася, Троєщина", йдеться в коментарі до відео.

Раніше повідомлялося про те, що телеведуча 1+1 Соломія Вітвіцька отримала легкі забої після ДТП на одному з аварійно-небезпечних місць столиці України.

Аварія сталася вночі на Рибальській набережній, де як відомо одне з подібних "гарячих" місць через вигини дороги і розташування світлофорів і перехресть.

Соломія Вітвіцька з подругою врізалися в різко загальмував перед ними вантажівка. За інформацією 1+1 дівчата їхали на мікроавтобусі. За кермом була подруга телеведучої.

новини Києва ДТП
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