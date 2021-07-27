Водіям київських маршруток заборонили слухати музику і курити в салоні

Також первозчиков зобов'язали забезпечити необхідний температурний режим в салоні транспорту.
У КМДА розробили новий договір про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. У документі прописані нові правила для транспортних компаній і самих водіїв маршруток, які в разі їх виконання, істотно покращуватимуть комфорт поїздок для пасажирів.
Як повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на першого заступника голови КМДА Костянтина Усова, відтепер у київських маршрутках забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону.
Крім цього, водії повинні бути одягнені в уніформу і пройти курс домедичної допомоги, а також вивчити інструктаж про особливості посадки / висадки пасажирів з інвалідністю.
Палити в салоні автобуса водіям категорично заборонено.
Також водії та кондуктори повинні спілкуватися з пасажирами виключно українською мовою.
У документі йдеться і про температурний режим. Влітку в салоні маршруток має бути не більше 22 градусів, а взимку - не менше 15.
В автобусі повинні бути мінімум п'ять кнопок зупинки на вимогу пасажира.
За кабіною водія має висіти плакат з наступною інформацією:
- ідентифікатори перевізника;
- особа водія, зокрема, його фото, дата народження, прізвище, ім'я, по батькові, номер водійського посвідчення;
- способи зворотного зв'язку для пасажирів права та обов'язки водія і пасажирів.
Зазначається, що реалізація положень нового договору стартує на маршруті №150 (вулиця Милославська - Індустріальний міст) завтра, 28 липня.
Нагадаємо, раніше в Київської області на приміських маршрутах тарифи на проїзд у маршрутках обіцяють підняти на 10-16%.
Подорожчання проїзду торкнеться всієї правобережної частини Київської області через те, що за час карантину перевізники сильно постраждали, працюючи в пів сили, а Підтримай від держави не отримали.
При цьому в Асоціації перевізників вважають, що багато водіїв просто підгодовують солідні суми, проте перевізники терплять обставини, що склалися, тому що водіїв не вистачає.