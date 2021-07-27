Водіям київських маршруток заборонили слухати музику і курити в салоні

Маршрутки стануть комфортнішими / Вголос

У КМДА розробили новий договір про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. У документі прописані нові правила для транспортних компаній і самих водіїв маршруток, які в разі їх виконання, істотно покращуватимуть комфорт поїздок для пасажирів.

Як повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на першого заступника голови КМДА Костянтина Усова, відтепер у київських маршрутках забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону.

Крім цього, водії повинні бути одягнені в уніформу і пройти курс домедичної допомоги, а також вивчити інструктаж про особливості посадки / висадки пасажирів з інвалідністю.

Палити в салоні автобуса водіям категорично заборонено.

Також водії та кондуктори повинні спілкуватися з пасажирами виключно українською мовою.

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У документі йдеться і про температурний режим. Влітку в салоні маршруток має бути не більше 22 градусів, а взимку - не менше 15.

В автобусі повинні бути мінімум п'ять кнопок зупинки на вимогу пасажира.

За кабіною водія має висіти плакат з наступною інформацією:

ідентифікатори перевізника;

особа водія, зокрема, його фото, дата народження, прізвище, ім'я, по батькові, номер водійського посвідчення;

способи зворотного зв'язку для пасажирів права та обов'язки водія і пасажирів.

Зазначається, що реалізація положень нового договору стартує на маршруті №150 (вулиця Милославська - Індустріальний міст) завтра, 28 липня.

Нагадаємо, раніше в Київської області на приміських маршрутах тарифи на проїзд у маршрутках обіцяють підняти на 10-16%.

Подорожчання проїзду торкнеться всієї правобережної частини Київської області через те, що за час карантину перевізники сильно постраждали, працюючи в пів сили, а Підтримай від держави не отримали.

При цьому в Асоціації перевізників вважають, що багато водіїв просто підгодовують солідні суми, проте перевізники терплять обставини, що склалися, тому що водіїв не вистачає.