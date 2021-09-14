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"Горілкою пригостила знайома": 18-річна мати "вирубалася" під час прогулянки з немовлям у Каховці

14 вересня 2021, 19:24

Дівчині довелося викликати швидку допомогу, оскільки їй стало дуже погано.

Поліцейські склали протокол за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків/ УНІАН

У місті Каховка Херсонської області відвідувачі парку викликали поліцію через молодої матері, яка просто відключилася біля коляски з немовлям.

Як розповіли очевидці, жінка перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння, а в якийсь момент просто "вирубалася", розповіли в прес-службі Національної поліції Херсонської області.

Патрульні виявили 18-річну маму з немовлям на руках у вказаному місці, і вона дійсно була сильно п'яна.

Поліцейські зателефонували родичам і за немовлям приїхали батько та бабуся. Також на місце події викликали швидку медичну допомогу, і лікарі надали жінці необхідну допомогу.

читайте такожМати вколола дитині отруйну речовину, а собі снодійну: моторошні деталі загибелі хлопчика в Дніпрі"Лікарі надали дівчині необхідну допомогу, після чого вона прояснила ситуацію. За її словами, під час прогулянки з двомісячною донькою вона зустріла знайому, яка пригостила її горілкою. Після цього молодій матері стало погано", - розповіли в поліції.

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Відносно молодої матері поліція склала протокол про неналежне виконання батьківських обов'язків. Також з нею провели профілактичну бесіду.

Раніше ми розповідали, що в Харкові дівчинка у віці одного року випала з вікна багатоповерхівки. За попередньою інформацією, того дня батьки дитини залишили дівчинку під наглядом своїх знайомих, а інцидент стався близько 20:00.

Також повідомлялося, що спливли моторошні подробиці про смерті хлопчика в Артеку. У Пущі-Водиці в дитячому таборі під Києвом помер 12-річний Павло Теровець з Кропивницького. Хлопчикові стало погано під час малювання і він втратив свідомість.

Автор: Сергій Кущ
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новини Херсона немовля
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