"Водна війна": РФ відкриває новий фронт у боротьбі за Крим - Financial Times

У Криму гостро стоїть проблема з подачею води / Reuters

Боротьба Москви за постачання 2,4 млн жителів захопленого Криму прісною водою стала гарячою точкою неоголошеної війни.

Росія звинуватила Україну в "геноциді" через будівництво бетонної греблі через Північно-Кримський канал на додаток до наявних мішків з піском і земляної греблі, яка були побудовані в 2014 році, пише оглядач британської газети Financial Times.

Київ побоюється, що Москва планує військове вторгнення, щоб гарантувати собі водний потік з річки Дніпро. У поєднанні з різким зростанням цін на продукти харчування і міжнародною ізоляцією через західні санкції нестача води загрожує підірвати обіцянку президента Володимира Путіна поліпшити життя кримчан під владою Росії.

У Криму скаржаться, що запаси води вичерпалися. "З кожним роком стає все гірше і гірше. У нас не було цієї проблеми до анексії", - кажуть місцеві.

"Кримська "водна війна" відкриває новий фронт у російсько-українському конфлікті", - додає видання.

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Припинення водопостачання Криму Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.

