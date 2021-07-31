"Водна війна": РФ відкриває новий фронт у боротьбі за Крим - Financial Times

Київ побоюється, що Москва планує військове вторгнення для забезпечення Криму водою.
Боротьба Москви за постачання 2,4 млн жителів захопленого Криму прісною водою стала гарячою точкою неоголошеної війни.
Росія звинуватила Україну в "геноциді" через будівництво бетонної греблі через Північно-Кримський канал на додаток до наявних мішків з піском і земляної греблі, яка були побудовані в 2014 році, пише оглядач британської газети Financial Times.
Київ побоюється, що Москва планує військове вторгнення, щоб гарантувати собі водний потік з річки Дніпро. У поєднанні з різким зростанням цін на продукти харчування і міжнародною ізоляцією через західні санкції нестача води загрожує підірвати обіцянку президента Володимира Путіна поліпшити життя кримчан під владою Росії.
У Криму скаржаться, що запаси води вичерпалися. "З кожним роком стає все гірше і гірше. У нас не було цієї проблеми до анексії", - кажуть місцеві.
"Кримська "водна війна" відкриває новий фронт у російсько-українському конфлікті", - додає видання.
Припинення водопостачання Криму
Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.
У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.
Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.