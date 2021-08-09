Військова допомога від США: у МЗС розкрили, яку суму хоче отримати Україна

Кулеба вважає, що збільшити суму військової допомоги США до мільярда можливо / УНІАН

У Міністерстві закордонних справ України працюють над збільшенням військової підтримки США до одного мільярда доларів. Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що ця цифра цілком реальна.

Зараз Україна отримує 750 мільйонів доларів військової підтримки з Вашингтона, сказав Кулеба в ефірі Україна 24.

"Тобто ми майже досягли позначки в 1 млрд, досягти 1 млрд абсолютно реалістично, таке завдання є, ми над ним працюємо. І ми будемо працювати з Конгресом насамперед, тому що саме Конгрес виділяє гроші на зовнішню політику США", - сказав він.

Кулеба додав, що з року в рік сума підтримки, яку США виділяють секторам безпеки і оборони України, зростає.

"Ми показали себе як партнера, якому можна довіряти. 1 млрд доларів підтримки - це абсолютно досяжна цифра, над якою ми працюємо", - сказав міністр закордонних справ.

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