Військова допомога від США: у МЗС розкрили, яку суму хоче отримати Україна

Зараз Україна отримує 750 мільйонів доларів військової підтримки з Вашингтона. У МЗС працюють над збільшенням допомоги до мільярда.
У Міністерстві закордонних справ України працюють над збільшенням військової підтримки США до одного мільярда доларів. Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що ця цифра цілком реальна.
Зараз Україна отримує 750 мільйонів доларів військової підтримки з Вашингтона, сказав Кулеба в ефірі Україна 24.
"Тобто ми майже досягли позначки в 1 млрд, досягти 1 млрд абсолютно реалістично, таке завдання є, ми над ним працюємо. І ми будемо працювати з Конгресом насамперед, тому що саме Конгрес виділяє гроші на зовнішню політику США", - сказав він.
Кулеба додав, що з року в рік сума підтримки, яку США виділяють секторам безпеки і оборони України, зростає.
"Ми показали себе як партнера, якому можна довіряти. 1 млрд доларів підтримки - це абсолютно досяжна цифра, над якою ми працюємо", - сказав міністр закордонних справ.
Військова допомога США - про що раніше писав Главред:
- 18 червня видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що Білий дім тимчасово призупинив пакет військової допомоги Україні у розмірі 100 мільйонів доларів, який включає в себе летальну зброю.
- На наступний день в Білому домі заявили, що дані про призупинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдними. Прессекретар президента США Джен Псакі зазначила, що на даний момент Києву надано в повному обсязі допомогу, заплановану Конгресом.
- Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що поява фейку про заморожування військової допомоги Києву - це елемент інформаційної війни Росії проти України.