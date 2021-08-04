Військового, який побив танцюриста Дорофєєвої, вигнали з УДО

УДО звільнило свого співробітника

У середу, 4 серпня, керівництво Управління державної охорони (УДО) України звільнило свого співробітника, якого підозрюють у побитті танцюриста шоу-балету співачки Надії Дорофєєвої. В УДО також засудили вчинок військового, пише пресслужба організації.

Сьогодні відбулася службова нарада щодо дій військовослужбовця.

За його підсумками було схвалене рішення звільнити співробітника із лав УДО.

"Ми засуджуємо такі агресивні акти і вважаємо неприпустимим вчинення таких ганебних вчинків", - додали в управлінні.

Там підкреслили, що принципова позиція керівництва УДО полягає в тому, що в управлінні не мають служити військові, які порушують принципи моралі розвиненого суспільства.

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Побиття танцюриста Наді Дорофєєвої - про що раніше писав Главред:

У Києві жорстоко побили танцівника надії Дорофєєвої. Йому провели трепанацію черепа і ввели в медикаментозний сон.

На відео, яке з'явилося в Мережі видно, як чоловік вдарив Євгена, і той впав.

Євгенія (потерпілого) збиралися вивести з медикаментозної коми вдень 2 серпня, але поки що він залишається в тому ж стані.

Вдень 2 серпня Прокуратура Києва повідомила про те, що затримала співробітника УДО, який побив танцюриста Наді Дорофєєвої, але підкреслила, що його не можна назвати винним, поки це не доведено в суді.