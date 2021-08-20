Військові на репетиції параду в Києві знову передали "привіт" Путіну

Репетиція параду до Дня Незалежності / УНІАН

У Києві на репетиції параду, який присвячений Дню Незалежності, військові ЗСУ знову хором "передали привіт" президенту Росії, і заспівали рядки з відомої кричалки футбольних уболівальників "Путін - ху*ло".

На кадрах відео, яке поширили в мережі видно, що військовослужбовці і правоохоронці зупинилися на вулиці перед стартом маршу, і дружно хором в унісон відповідають на привітання офіцера, і в такому "діалозі" звучать фрази:

"Україна - понад усе! Путін - ху*ло! Разом - йти до кінця!...".

Потім під оплески захоплених глядачів, які зібралися спостерігати за заходом, зазвучав барабанний дріб, бійці також стали плескати людям у відповідь.

18 серпня на першій репетиції параду, українські військові пройшли маршем Хрещатиком і виконали музичну версію такої кричалки харківських уболівальників про Путіна. У Росії після поширених відео трапилася істерика.

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Ведуча Кремль-ТВ Ольга Скабєєва люто почала розповідати про "український Талібан", і заявила, що відносинам Росії і України тепер "хана".

У мережі прогнозують, що після нового невтішного вислову військових ЗСУ про лідера країни-агресора у пропагандистів знову буде "розрив".

"Бідолаха Скабєєва, ще парочка таких відео і все, хана їй буде. Всі, і навіть діти в Україні знають, що Путін-ху*ло!", "Це відео можна дивитися вічно!".

Військовий парад у Києві до Дня Незалежності - про що раніше писав Главред:

Під час репетиції військового параду стався небезпечний випадок. В ході заходів з натовпу глядачів вибіг озброєний чоловік. Його одразу затримали.

Раньше у Києві були помічені винищувачі, військово-транспортні літаки і вертольоти. Людей і тварин налякали гучні звуки авіації. Пізніше з'ясувалося, що це була підготовка до параду до Дня Незалежності України. Таким чином Нацгвардія проводила тренувальні польоти.

Також раніше президент України Володимир Зеленський розповів про святкування ювілею Незалежності України. За його словами, 24 серпня українців чекають концерти, військові паради і перший саміт "Кримської платформи", який покладе початок деокупації українського півострова.