Військовий експерт розкрив несподіваний сценарій вторгнення РФ в Україну

РФ може спробувати напасти на Україну / Facebook/mod.mil. rus

Росія може висадити морський десант, щоб захопити водозабір Краснознаменського каналу і перекрити постачання дніпровської води Херсонській області.

У той же час російська армія вдарить спочатку у напрямку Маріуполь-Красноперекопськ, йдеться в матеріалі Радіо Свобода, присвяченому загрозі агресії РФ проти України.

"Далі, вже за підтримки 22-го армійського корпусу, розташованого в Криму, піде у напрямку Нової Каховки, щоб взяти під контроль головні водонасосні станції Північнокримського каналу", - попередили українські офіцери.

У свою чергу військовий оглядач Михайло Жирохов не виключив, що вода для Криму може бути причиною нинішнього загострення і зосередження російських військ на півострові і на кордоні з Україною.

"Найімовірніше, Росія налаштована на вирішення проблеми води. З виходом до Північнокримського каналу, до Ново-Каховського водосховища, паралельно активність на окупованому Донбасі і допоміжний удар на Харків. Тобто на фланг угруповання, яке перебуває на лінії зіткнення. Тих військ, які стягнуті, для таких локальних операція цілком достатньо. І весь розрахунок на те, що українська армія побіжить", - додав він.

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Відведення військ РФ від кордонів України: