Військовий експерт розкрив несподіваний сценарій вторгнення РФ в Україну

Росія налаштована на вирішення проблеми води в Криму, впевнений Михайло Жирохов.
Росія може висадити морський десант, щоб захопити водозабір Краснознаменського каналу і перекрити постачання дніпровської води Херсонській області.
У той же час російська армія вдарить спочатку у напрямку Маріуполь-Красноперекопськ, йдеться в матеріалі Радіо Свобода, присвяченому загрозі агресії РФ проти України.
"Далі, вже за підтримки 22-го армійського корпусу, розташованого в Криму, піде у напрямку Нової Каховки, щоб взяти під контроль головні водонасосні станції Північнокримського каналу", - попередили українські офіцери.
У свою чергу військовий оглядач Михайло Жирохов не виключив, що вода для Криму може бути причиною нинішнього загострення і зосередження російських військ на півострові і на кордоні з Україною.
"Найімовірніше, Росія налаштована на вирішення проблеми води. З виходом до Північнокримського каналу, до Ново-Каховського водосховища, паралельно активність на окупованому Донбасі і допоміжний удар на Харків. Тобто на фланг угруповання, яке перебуває на лінії зіткнення. Тих військ, які стягнуті, для таких локальних операція цілком достатньо. І весь розрахунок на те, що українська армія побіжить", - додав він.
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Відведення військ РФ від кордонів України:
- Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
- В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
- Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.